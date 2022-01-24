【恒大3333】恒大呼籲境外債權人　不要採取激進法律行動

▲ 【恒大3333】恒大呼籲境外債權人不要採取任何激進法律行動 對當前來之不易的穩定局面形成衝擊

中國恒大（03333）發聲明指， 集團正以積極的態度，與境外債權人持續溝通，呼籲各境外債權人共同確保各方權利不受到極大損害，不採取任何激進的法律行動，對當前來之不易的穩定局面形成衝擊。

中國恒大表示， 集團已向境外債權人明確表態，董事會、風險化解委員會及集團上下正不遺餘力地評估經營情況、穩定生產運營、保障資金周轉，集各方之力共同製定一個全面、細緻、有效的債務重組計劃，以保障各方合法權利。

中國恒大又指， 集團與相關各方進行了深入探討，在推動探索風險化解工作實施路徑方面取得了一定進展。 集團也意識到，由於集團規模龐大、業務繁多、利益相關方眾多，面臨的情況將日趨複雜，這需要與各方進一步研討和推演各種可能性與實施路徑，全面評估和衡量各種潛在方案，為開展下一步更深入的溝通夯實基礎。

中國恒大稱， 集團董事會及風險化解委員會請各境外債權人，給予更多時間，以充分考慮各類不確定性和風險，為形成一個對各方利益都有保障的債務風險化解方案而共同努力。

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