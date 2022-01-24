【虛擬經濟】香港電腦保安事故協調中心專家教路 如何保護NFT資產

由去年起NFT（非同質化代幣）掀起風潮，個別NFT價格屢創新高，成為熱門的投資工具。不過，隨著NFT價值持續攀升及相關市場不斷擴張，NFT平台及賬戶亦成為了不法分子的新獵物，投資者一不小心便會誤墮網絡陷阱而蒙受損失。香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）就此提出了若干建議供大家參考。

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風險 保安建議 － 黑客模仿NFT平台推廣手法，以免費名義發放假NFT資產，籍此誘騙受害人提供敏感資料 － 小心核實發送人的身份及連結，切勿向來歷不明的人士及網站提供敏感資料 － 黑客入侵使用者賬戶 － 設置NFT釣魚網站，讓使用者誤以為真，提供賬戶密碼 － 利用交易平台的保安漏洞入侵用戶賬戶，把用戶的資產轉走 － 使用瀏覽器標籤功能來儲存NFT平台網址 － 啟用多重身分驗證 － 啟用白名單轉資產功能，防止黑客提走賬戶資產 － 使用官方提供的工具，如官方APP － 避免把所有資產放在同一交易所或密碼貨幣錢包，以減低風險

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此外，投資者亦需要留意儲蓄NFT資產的方法。跟其他類型的虛擬貨幣一樣，大家可選擇以連線錢包（熱錢包）或離線錢包（冷錢包）儲存，也可以混合使用這兩種錢包。不同類型的錢包在功能上都有優劣之處，大家可按各自的需要選擇。錢包包含至少一對使用者公鑰及私鑰，其中私鑰更載有提取資產地址的資訊，尤其重要。

熱錢包 冷錢包 性質 連接至網絡的虛擬錢包 － 交易所錢包：把NFT資產及虛擬貨幣存放於交易所賬戶，由交易所將NFT資產及虛擬貨幣統一儲存於同一個熱錢包 － 桌面/流動錢包：一套網絡或流動應用程式，當用戶以桌面或流動設備建立錢包時，會把私鑰儲存至程式 未連接網絡的虛擬錢包，將私鑰存儲在離線狀態 － 硬體錢包：例子是 USB存儲裝置，存儲NFT資產及虛擬貨幣的私 － 其他：把私鑰印製在紙上或用記憶力記下來，例如以 QR 碼印出加密地址及其私鑰 好處 方便 安全性較高 風險 網絡攻擊，如黑客入侵或資料洩漏 遺失、存儲裝置失靈、損毀或忘記 保安建議 － 備份錢包，並設置密碼保護。同時不要公開恢復密碼的提示短語。有關具體的備份方法，請參考該錢包的相關指引。 － 經常更新錢包軟件，因較新的軟件通常解決了已發現的保安問題或優化了保安機制。 － 定期檢查存儲裝置功能

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責任編輯：嚴浩文