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【新股IPO】京東科技據報擬今年來港上市　集資10至20億美元

新股IPO 20:15 2022/01/24

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【新股IPO】京東科技據報計劃今年來港上市. 集資10億至20億美元

京東（09618）旗下京東科技計劃今年在港上市，《路透》旗下IFR引述消費人士透露，集資10億至20億美元（約78至156億港元），公司正與美國銀行、中信證券和海通國際合作進行上市。京東科技回應指，不予置評。

報道指，京東科技已向中國證監會提交了擬在海外上市的申請。據稱，京東科技亦可能會在上市前進行一輪上市前融資。

京東科技定位最專注產業的數字合作夥伴，為企業、金融機構、政府等客戶提供全價值鏈的產品技術解決方案，與京東零售、京東物流等其他集團業務一起，擔負起降低全社會供應鏈成本，提升各行業效率。

京東去年1月宣布，將雲與AI業務與京東數科整合後，正式成立京東科技子集團，原京東數科CEO李婭雲將出任京東科技子集團CEO。京東科技去年提出上海科創版上市申請，當時計劃募集203.67億元人民幣，惟後來撤回有關上市申請。京東數科當時稱，撤回科創板上市申請是基於公司自身發展戰略考慮。

截至2020年6月，京東科技服務了超過40家城市公共服務機構，在全國建立了50多個城市雲服務基地，擁有自營和聯盟媒體點位數超過1500萬，覆蓋全國超過300座城市以及6億多人次。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具  

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港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） IPO 金融機構

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