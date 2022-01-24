【姜濤 x 滙豐】姜濤最新PayMe廣告有得睇 注入賀歲片精髓 姜濤：自己特別興奮

自上星期開始，人氣王姜濤代言滙豐的廣告接連出擊，尤其姜濤以一身「大紅濤」的打扮，配以鬼馬表情，讓一眾姜糖們興奮無比。繼上星期「1.23 Go Goal Day」廣告出街之後，由姜濤、王菀之、邱彥筒 Marf和許軼 Day，以及YouTuber雞丁，與PayMe吉祥物PayMeow攜手拍攝的全新PayMe廣告今晚將於ViuTV及網上首度亮相。不過在滙豐的社交媒體平台則已經上映。

PayMe宣傳活動浪接浪，整個活動包括廣告片及社交媒體宣傳短片，均注入了香港經典賀歲片的精髓，以親戚朋友和同事相聚一堂，並透過PayMe互相派發電子利是來慶祝新年所發生的趣事為主軸，用歡笑聲來賀新春。

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此外，由1月28日至2月15日，姜濤、王菀之、邱彥筒Marf、許軼Day和雞丁更會出現在位於中環滙豐總行大廈外牆，與大家拜年。用戶更可以在Instagram上參加「Pay PayMe 搶利是」，與朋友競賽，有機會贏取由有份參與是次宣傳活動的人氣偶像簽名的PayMeow禮品。

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對於跟PayMe繼續合作，姜濤表示自己特別興奮，笑言拍攝今次的廣告更尤如拍攝賀歲片。「我本身很愛熱鬧，所以自小就非常喜歡看港產賀歲片，尤其是劇情多數都是關於一家人聚首一堂吵吵鬧鬧，就特別有過年氣氛。今次拍攝PayMe廣告的現場正正有賀歲片的感覺，我飾演的角色和上司、同事和表妹搶利是，雖然拍攝時要不停跑，但過程非常有趣好玩。」

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此外，自入行後姜濤也會派利是給同事，他說：「以前我總是收到長輩的利是，但開始工作後也會派利是給同事，PayMe的利是功能可以方便我隨時隨地一次過派利是給多個收款人，要派給隊友都非常簡單方便。」

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記者：張以正