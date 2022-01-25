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【IT業指南】華盛頓大學發表IT業「包容性語言指南」　「Man」等詞語遭列歧視字眼

商業 11:00 2022/01/25

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美國華盛頓大學（University of Washington）近日發佈了一份「包容性語言指南」，指南中眾多詞彙被列為「問題詞彙」。（法新社圖片）

美國華盛頓大學（University of Washington）近日發佈了一份「包容性語言指南」（Inclusive Language Guide），指南中「祖父」（grandfather）、「人（man）」等眾多詞彙被列為「問題詞彙」（Problem Words），因有「性別歧視」「年齡歧視」和「恐同」等含意。

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這份指南列出IT行業中常見的詞彙，方便從業員在審核網站、維基百科、網上文件和軟件應用程序等工作時參考。該校官網寫道，「這份指南彰顯我們的承諾，確保組織和網站尊重每一個人。」

分四大類「問題詞彙」　

這份指南一共將「問題詞彙」分為四大類：「種族、民族、國籍、宗教和原住民歧視」；「殘疾歧視」；「年齡歧視」；「性別和性取向歧視」。

在第一類「種族、民族、國籍、宗教和原住民歧視」中，「停電日」（blackout days／dates）、「黑名單（black list ）」、「白名單（white list） 」、「黑盒（blackbox）」等許多帶有黑白字眼的詞彙，都列為「問題詞彙」，因為這些形容詞都是種族主義下的產物，「黑色」常常代表不受歡迎、錯誤的東西；「白色」則代表正確的美好的東西。

「祖父」（grandfather）也遭列為「問題詞彙」，因為與「祖父條款」（Grandfather Clause）相關。「祖父條款」是美國南部19世紀90年代的一項條款，旨在反抗美國第15修正案，阻止黑人獲得投票權。

「少數民族（minority）」也列為涉嫌種族歧視，因帶有特定群體「低人一等」（less than）的暗示。

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大量常用詞涉嫌性別、性取向歧視

「沒辦法（No can do）」也被列入「問題詞彙」，因為這個俚語實際上是對中國洋涇浜英語的模仿。這個短語可以追溯到19世紀中期到20世紀初，帶有明顯的種族歧視意味。

在第三類「年齡歧視」中，該指南單列了一個詞「灰鬍子」（Gray Beard），這個詞通常用來形容「年紀較大、經驗豐富的人」。但指南認為使用這個詞語，可視為貶低某人的年齡。

第四類「性別和性取向歧視」中，他／她（he／she）、他的／她的（his／her）這類二元性別代名詞皆成為「問題詞彙」，建議統一用「他們」（them）代替。

「人」（man）、「新生」（freshman）一詞也有問題，因為「man」和「men」存在性別歧視，應該用「人員」（staffing）及「一年級學生」（first-year student）代替。

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責任編輯：李智美

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