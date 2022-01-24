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【半導體短缺】英飛凌高層：晶片荒有望在今夏改善 並在2023年結束

股樓投資 20:02 2022/01/24

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據《彭博》報導，德國半導體製造商英飛凌（Infineon）汽車部門負責人 Peter Schiefery表示，晶片短缺的問題有望在今年夏季改善，並預計明年會結束。

Peter Schiefery認為，公司將能夠在明年滿足市場的需求，晶片短缺問題將在2023年得到解決。他表示表示，為了滿足不斷增長的需求，英飛凌計劃擴大產能，將進一步投資該公司旗下位在奧地利的晶圓廠。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

全球晶片短缺問題去年重創汽車業，導致跨地區的汽車生產中斷。福士汽車（Volkswagen）、Stellantis等各大汽車製造商都期望今年供應鏈混亂的局面能緩解，但有車廠警告，今年上半年晶片供應不足的情況將會持續。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對   【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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