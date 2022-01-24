【半導體短缺】英飛凌高層：晶片荒有望在今夏改善 並在2023年結束

據《彭博》報導，德國半導體製造商英飛凌（Infineon）汽車部門負責人 Peter Schiefery表示，晶片短缺的問題有望在今年夏季改善，並預計明年會結束。

Peter Schiefery認為，公司將能夠在明年滿足市場的需求，晶片短缺問題將在2023年得到解決。他表示表示，為了滿足不斷增長的需求，英飛凌計劃擴大產能，將進一步投資該公司旗下位在奧地利的晶圓廠。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

全球晶片短缺問題去年重創汽車業，導致跨地區的汽車生產中斷。福士汽車（Volkswagen）、Stellantis等各大汽車製造商都期望今年供應鏈混亂的局面能緩解，但有車廠警告，今年上半年晶片供應不足的情況將會持續。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動 嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠