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【順豐速運】受圍封樓宇將暫停收派服務 顧客戶可於樓下或自營網點交收

理財智慧 19:44 2022/01/24

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本港確診數字逐日上升，順豐香港宣布，確保員工及顧客的安全，受圍封作居家隔離的大廈，將停止收派服務。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

其他強檢的大廈也不作上門收派服務及只提供有限度服務，顧客可選擇於處所樓下與順豐香港收派員交收快件，或於順豐香港自營網點自取。

 

【第5波疫情】港府：公務員1.25起輪流在家工作 部分公共服務或受影響 【下一頁

【兼職筍工】消防處請合約新聞助理(美術設計) 負責消防處印製刊物的設計和美術稿件工作 時薪142元 【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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