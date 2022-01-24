【順豐速運】受圍封樓宇將暫停收派服務 顧客戶可於樓下或自營網點交收

本港確診數字逐日上升，順豐香港宣布，確保員工及顧客的安全，受圍封作居家隔離的大廈，將停止收派服務。

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其他強檢的大廈也不作上門收派服務及只提供有限度服務，顧客可選擇於處所樓下與順豐香港收派員交收快件，或於順豐香港自營網點自取。

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責任編輯：羅浩濂