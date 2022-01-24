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【中美角力】內地培育專精特新「小巨人」應對美國科技戰　料獲選中小企監管風險較低

股市 19:30 2022/01/24

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【中美角力】內地培育專精特新「小巨人」應對美國科技戰　料獲選中小企監管風險較低

近年中國提出「提升製造業核心競爭力」，力捧專精特新中小企，有外電指，內地當局針對阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 等公司進行全面整頓後，能否入列工信部專精特新「小巨人」名單，已成為評估公司是否獲得政府認可的重要標準，同時是與美國科技戰的最新方法。

報道指出，內地冀挑選出新一代的初創公司，以培育一個可以與美國矽谷競爭的科技產業，這批中小企被稱為「小巨人」企業，並專注創新及獨特領域，包括機器人、量子計算和半導體等具有戰略意義的領域。

過去20多年，內地在很大程度上遵循了矽谷模式，允許企業家在幾乎沒有政府監督的情況下發展業務，造就出電商先驅阿里巴巴、社交媒體巨頭騰訊和短片App 抖音及TikTok母企字節跳動等。

不過2020年起，內地重新整頓大型科技龍頭，變相科技企業能否被列入「小巨人」名單，已成為評估是否獲得內地政府認可的重要標準，投資者和員工也可由此得知，那些公司可能不會受到監管處罰。

美銀：繼貿易戰科技戰後　中美將爆發氣候戰，看【下一頁】

入圍「小巨人」名單可獲減稅、貸款及人才引進政策

「小巨人」企業通常也會獲得中央政府或省級當局的豐厚獎勵，包括減稅、優厚的貸款和有利的人才引進政策。

創新工場創始人李開復認為，「小巨人」名單在很多方面對初創公司都有幫助，認為是一種補貼、肯定也是一種榮譽及認可。雲啟資本創始合夥人黃榆鑌認為，內地正在努力推動發展核心技術，讓中國出現更具競爭力的事物。

工信部：今年擬新培育3000家專精特新小巨人

今日工信部中小企業局局長梁志峰表示，《「專精特新」中小企業認定和培育辦法》及《「專精特新小巨人」企業認定和培育辦法》也將於2022年內出台，2022年擬新培育3000家左右的「專精特新小巨人」企業，帶動各省加大「專精特新」中小企業培育力度，全面啟動創新型中小企業的培育工作，將更加注重支持企業數字化綠色化轉型發展。

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