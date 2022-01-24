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【銀色債券】2024年到期銀債首次付息 派保底息3.5厘

理財智慧 19:14 2022/01/24

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香港金融管理局今日(24日)公布，在政府債券計劃的零售債券發行計劃下發行，於2024年到期的銀色債券系列（發行編號：03GB2408R）（債券），其第一個付息日之相關年息率，首個付息日年息為3.5%。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

該批銀色債券的首個付息日為2月10日，浮息息率只有2.1%，未及3.5厘保底息，因此今次付息日以年息3.5厘計算。

2024年到期的銀色債券每年會派2次息，下一個定息日為7月27日，而付息日為8月10日。

 

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責任編輯：羅浩濂

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