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【Google】Google擬研發新Chromecast電視遙控器　支援AV1格式編碼

科技 10:00 2022/01/25

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據外媒9to5google消息近日指，估計很大機會為升級版的新款Chromecast電視遙控器。（Google官網圖）

Google自2020年正式推出，首款主打平價親民的Chromecast電視遙控器（Chromecast with Google TV串流裝置）。惟其Chromecast電視遙控器只有8GB儲存空間，也沒有可供外接硬碟的設計，無法提供充足的空間下載更多的應用程式，為用戶所詬病。

【Google新機】Google新一代旗艦機Pixel 6a　預計與Pixel Watch同步面世

【5G專利】愛立信針對5G專利授權　再次起訴蘋果

據外媒9to5google消息近日指，Google內部現時正在研開代號為「Boreal」的Android裝置，與2020年時Chromecast 電視遙控器的內部代號Sabrina被歸類為同系統，估計很大機會為升級版的新款Chromecast，兩者均可支援Google TV系統。

但暫時目前並未有進一步的詳盡規格，但其中一項可以肯定的是會有效能上的提升，消息指新款Chromecast 電視遙控器將加入支援AV1編碼格式（開放免專利的編碼格式、專為網路串流傳輸設計）的播放功能，並有望於今年內登場。

【蘋果充電】傳蘋果推新版Lightning線　改善接頭易氧化損壞問題

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：黃顯晴

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