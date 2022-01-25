【Google】Google擬研發新Chromecast電視遙控器　支援AV1格式編碼

▲ 據外媒9to5google消息近日指，估計很大機會為升級版的新款Chromecast電視遙控器。（Google官網圖）

Google自2020年正式推出，首款主打平價親民的Chromecast電視遙控器（Chromecast with Google TV串流裝置）。惟其Chromecast電視遙控器只有8GB儲存空間，也沒有可供外接硬碟的設計，無法提供充足的空間下載更多的應用程式，為用戶所詬病。

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據外媒9to5google消息近日指，Google內部現時正在研開代號為「Boreal」的Android裝置，與2020年時Chromecast 電視遙控器的內部代號Sabrina被歸類為同系統，估計很大機會為升級版的新款Chromecast，兩者均可支援Google TV系統。

但暫時目前並未有進一步的詳盡規格，但其中一項可以肯定的是會有效能上的提升，消息指新款Chromecast 電視遙控器將加入支援AV1編碼格式（開放免專利的編碼格式、專為網路串流傳輸設計）的播放功能，並有望於今年內登場。

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責任編輯：黃顯晴