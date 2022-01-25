Kardashian家族IG吸逾12億粉絲 多過美國俄羅斯總人口

美國Kardashian家族自播放真人show以來，使Kim Kardashian、其多位姊妹及母親成為超級明星，全球知名度極高。有媒體統計，Kardashian家族的Instagram合共吸引逾12億名followers，粉絲人數幾乎可媲美印度人口。

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外媒統計，Kardashian家族當中，以Kim Kardashian同母異父妹妹、現年24歲的Kylie Jenner IG帳戶粉絲人數最多，有約3.05億粉絲。

Jenner亦是首名Instagram粉絲人數突破3億的女性，輕鬆力壓美國歌手Ariana Grande及Selena Gomez。此外自創美妝品牌KYLIE COSMETICS甚受歡迎，使她在社交媒體曝光度大增，亦促使Jenner在連續過去8年成為千萬富翁。

Kardashian家族成員

▼ 點擊圖片放大 ▲ Instagram有約3.05億粉絲

▲ 41歲的Kim Kardashian

▲ 坐擁2.82億IG粉絲排第2位

▲ 37歲妹妹Khloe Kardashian

▲ 同母異父超模妹妹、26歲的Kendall Jenner

▲ 最年長的Kourtney Kardashian

▲ 母親Kirs Jenner

▲ Jenner唯一兒子，34歲的Rob Kardashian

至於最為人熟悉、41歲的Kim Kardashian則坐擁2.82億IG粉絲、37歲妹妹Khloe Kardashian及同母異父超模妹妹、26歲的Kendall Jenner分別以2.16億和2.15億粉絲排列第3及第4位。

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此外，最年長的Kourtney Kardashian及母親Kirs Jenner在IG亦分別擁1.61億及4,550萬粉絲。而相當低調、Jenner唯一兒子，34歲的Rob Kardashian有260萬粉絲。

Kardashian家族在IG有超過12億粉絲，幾乎是美國、巴西及俄羅斯人口總和的兩倍、亦接近印度總人口。以全球約79億人口計算，Kardashian家族粉絲已佔全球人口逾15%。

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責任編輯：郭麗明