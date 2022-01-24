【恒大危機】受累所持恒大股權價值急降 深控發盈警料去年盈轉虧蝕30億

深圳控股（00604）公布，截至2021年12月止年度，預期集團2021年財政年度將錄得權益股東應佔綜合淨虧損約30億元，較公司截至2020年12月止年度錄得權益股東應佔綜合淨溢利約37.2億元，出現盈轉虧。深控周一收報1.86元，上升1%。恒大同日收報1.86元，上升3.9%。

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深控表示，去年盈轉虧，主要由於集團所持有恒大(03333)股權於2021年12月的公允價值大幅減少所致。集團又宣布自公告日期起計六個月期間啟動股份回購，擬根據股份購回計劃動用不超過1億元購回股份，並將從現有可動用現金儲備及自由現金流量為購 回股份撥付資金。深控認為，股份當前成交價尚未充分反映其內在價值及本集團的業務前景。認為公司目前的財務資源使其能夠實施股份購回計劃，增加每股股份盈利及整體股東回報。

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