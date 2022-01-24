【元宇宙】印度新人擬辦元宇宙婚禮　已故親人可參與其中

▲ 印度一對新人為了完成人生大事，決定在不受限制和疫情影響的元宇宙中，舉辦千人婚禮。（Dinesh Kshatriyan Twitter截圖）

結婚是一生人一次的盛事，惟面對新冠疫情在全球肆虐，不少新人也被逼無限期延遲，甚至取消婚禮。印度一對新人為了完成人生大事，決定在不受限制和疫情影響的元宇宙中，舉辦千人婚禮，屆時更會邀請已故親人出席。

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據外媒《CNN》報道，由於印度現時疫情嚴峻，實體婚禮聚會僅限100人參與。印度一對新人Dinesh Sivakumar Padmavathi和Janaganandhini Ramaswamy為了免受疫情影響，決定會依舊舉行有人數限制的實體婚禮外，更將於下月在元宇宙舉行虛擬婚禮，實現千人婚禮的想法。據悉，目前二人已邀請了2,000人參與。

新郎Dinesh Sivakumar Padmavathi表示，正創作未婚妻已故父親的3D虛擬人物，指出在元宇宙舉辦虛擬婚禮，除了不受人數限制外，更能讓已故親人參與在盛事當中，為新人帶來祝福，二人認為這是虛擬婚禮的獨特優勢。

報道指，這場虛擬婚禮將於實體婚禮結束後舉行，屆時將以哈利波特為婚禮主題，客人可以透過手機、平板電腦或手提電腦出席婚禮外，更可以探索舉行婚禮的城堡、自由定制虛擬人物的外觀和服裝。二人認為，這將會是印度國內第一場於元宇宙舉行的虛擬婚禮，而整場虛擬婚禮由設計、開發和主辦，只需花費150,000印度盧比（約1.5萬港元）。

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責任編輯：文睿

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