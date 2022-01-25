倫敦因疫情損失近一年收入 零售款待成重災區

英國自新冠疫情爆發以來，經濟因實施防疫措施不斷受創。英國媒體報導指，英國首都倫敦已因疫情損失了近一年的收益，其中零售和款待業是倫敦經濟受創重災區。惟有英國智庫指，英國大城市經濟將隨著在家工作措施結束而迅速復甦。

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英國《衛報》報道，受封城、在家工作措施及遊客減少影響，倫敦經濟受到重創。英國智庫Centre for Cities指，疫情已令一眾繁榮地點變得冷清。與疫情爆發前2019年平均每周收益相比，倫敦零售及款待業在2020年3月至2021年11月期間，損失47周的收益。

報導引述匿名卡交易資料數據指，情況並非倫敦獨有。伯明翰（Birmingham）、愛丁堡和威爾士首府加的夫（Cardiff）等城市城市，亦損失相當於一整年的收入。零售業諮詢公司Springboard表示，在家工作措施導致消費者前往市中心購物次數大幅下降。去年倫敦外圍地區客流量較2019年下降27%，市中心更大跌52%。

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智庫2022年年度城市展望報告指， 與大城市相比，小城市零售及酒店業收入跌幅較小。以伯恩利（Burnley）為例，僅損失8周的收入。

報導引述對52個大小城市研究數據指，疫情期間空置的商業單位數目增幅亦有加劇，2018年至2020年期間僅得1,374間，但疫情期間數目急增至2,426間。

Centre for Cities首席行政總監Andrew Carter表示，政府緊急經濟援助已令英國北部及中部經濟衰退結束。雖然大城市仍在承受疫情大流行帶來的經濟影響，但隨著辦公室人流回歸，相信經濟將會迅速復甦。智庫預計明年混合工作模式將導致，民眾在晚上和周末到訪零售地區時間愈來愈長，同時外出用餐及購物的人數亦會增加。

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責任編輯：李俊儀