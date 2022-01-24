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【中小企】大新銀行去年中小企客錄雙位數增長　更新「328 營商理財」服務攻初創

Hot Talk 18:44 2022/01/24

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大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，初創面對創業經驗不足及資源缺乏問題。

大新銀行 （02356） 總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，去年該行中小企客戶錄雙位數增長，去年該行的全新「328 營商理財」客戶中，約四成為零售及貿易商戶，超過半數為初創公司。

大新銀行又宣佈推出專為初創而設的「328 營商理財」簡易創業入門方案，透過簡易程序提供一站式資金、財管及收款方案，並與大新保險 （01976） 合作提供大新保險「中小企商盈保」保費優惠。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，大新銀行深切明白初創面對創業經驗不足及資源缺乏問題，由開立銀行戶口、匯款、收款、維持現金流、出糧等營商安排，對初創人士既繁複又瑣碎。因此特意整合「328 營商理財」各項商業銀行服務，提供最快兩個工作天的簡易開戶、聚合零售支付方案、網上／流動商業理財、特快現金流等。

「328 營商理財」除了提供 328 商業理財戶口（開戶易）最快兩個工作天成功開戶服務外，更包括 PAY+聚合支付方案便利零售及支援電子商貿經營，商戶收賬「快應錢」提供資金靈活運用，「易出糧」電子支薪和 328 營商網上及流動理財服務。另外，初創客戶更可享儲蓄優惠利率、外幣兌換優惠、匯款優惠、銀行服務費豁免及優惠和大新保險「中小企商盈保」首年零港元保費優惠等。

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