  • 19°C
香港時間 : 2022124日 (一) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加拿大郵差唔用郵局布口罩 戴私伙N95慘被停職

環球社會熱點 18:41 2022/01/24

分享：

美加地區疫情肆虐，美國疾控中心（CDC）早前更新防疫指引，建議民眾最高防疫級別的N95或KN95口罩。加拿大一名郵差怕感染病毒後傳播給家中妻兒，決定戴N95口罩返工。但郵局指這名郵差拒絕佩戴公司派發的布口罩違反指引，竟然將這名郵差停職。

【英國疫情】蘇格蘭強制口罩令或維持數年 首席部長警告 【下一頁】

英國《衛報》報道，加拉格爾（Corey Gallagher）於加拿大郵政部門任職郵差。加拉格爾的妻子免疫功能較差，子女尚年幼未能接種新冠疫苗。他希望加強防護能力，所以拒絕使用郵政部門派發的布口罩。

加拉格爾選擇佩戴N95口罩，但他本月初返回工作的郵政局時，有上司要求他除低N95口罩改戴布口罩。

加拉格爾拒絕了上司的要求。但他翌日上班時，再有另一名職級更高的上司再次要求他戴布口罩。上司勸説後雙方仍爭持不下，加拉格爾其後被要求停職回家。

世衛指歐洲疫情或正邁向終點 3月6成人中Omicron 【下一頁】

據悉，加拿大郵政起初建議加拉格爾在N95口罩上再戴布口罩，但其後指按照聯邦部門要求，加拉格爾只能戴標準口罩。而加拉格爾目前正在放有薪假期，直至加拿大郵政另行通知。

加拿大郵政擁有6.4萬名員工，部門強調佩戴布口罩要求符合國家公共衛生機構的指引。加拿大郵政表示員工需使用公司提供的布口罩或外科口罩，如果拒絕遵守指引，就會被要求停職。

但當地郵務工會就表態支持加拉格爾，呼籲郵政部門為員工提供N95口罩，或者起碼不應懲罰使用私伙N95口罩的員工。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文
疫情 傳染病 口罩 加拿大 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

歐洲逾4成天然氣靠俄 美國助盟友制方案穩供應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron
【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron
新型冠狀肺炎全球疫情（01月24日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月24日 時間18:00）
Omicron亞變種BA.2是甚麼？英國列為受調查變種
Omicron亞變種BA.2是甚麼？英國列為受調查變種
【輝瑞疫苗】每年接種1針更理想 相較頻密接種
【輝瑞疫苗】每年接種1針更理想 相較頻密接種
世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情
世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情
新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮
新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款