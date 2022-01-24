加拿大郵差唔用郵局布口罩 戴私伙N95慘被停職

美加地區疫情肆虐，美國疾控中心（CDC）早前更新防疫指引，建議民眾最高防疫級別的N95或KN95口罩。加拿大一名郵差怕感染病毒後傳播給家中妻兒，決定戴N95口罩返工。但郵局指這名郵差拒絕佩戴公司派發的布口罩違反指引，竟然將這名郵差停職。

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英國《衛報》報道，加拉格爾（Corey Gallagher）於加拿大郵政部門任職郵差。加拉格爾的妻子免疫功能較差，子女尚年幼未能接種新冠疫苗。他希望加強防護能力，所以拒絕使用郵政部門派發的布口罩。

加拉格爾選擇佩戴N95口罩，但他本月初返回工作的郵政局時，有上司要求他除低N95口罩改戴布口罩。

加拉格爾拒絕了上司的要求。但他翌日上班時，再有另一名職級更高的上司再次要求他戴布口罩。上司勸説後雙方仍爭持不下，加拉格爾其後被要求停職回家。

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據悉，加拿大郵政起初建議加拉格爾在N95口罩上再戴布口罩，但其後指按照聯邦部門要求，加拉格爾只能戴標準口罩。而加拉格爾目前正在放有薪假期，直至加拿大郵政另行通知。

加拿大郵政擁有6.4萬名員工，部門強調佩戴布口罩要求符合國家公共衛生機構的指引。加拿大郵政表示員工需使用公司提供的布口罩或外科口罩，如果拒絕遵守指引，就會被要求停職。

但當地郵務工會就表態支持加拉格爾，呼籲郵政部門為員工提供N95口罩，或者起碼不應懲罰使用私伙N95口罩的員工。

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責任編輯：鄭錦玲