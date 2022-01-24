【網絡安全】避免黑客入侵　Google Drive推「警示」新功能

▲ Google宣布，由即日起將在Google Drive中推出「警示」新功能，當系統發現可疑檔案時，便會向用戶作出警示。（AFP）

以往不少黑客會透過假冒Google Drive的名義，偽裝成合法的電郵向用戶發送提示通知郵件，誘導用戶至惡意程式碼的網站、或點擊開啟惡意檔案。為了避免黑客入侵，Google宣布，由即日起將在Google Drive中推出「警示」新功能，當系統發現可疑檔案時，便會向用戶作出警示。

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Google於官方網誌中宣布，即日起於Google Drive推出「警示」新功能。當用戶從雲端硬碟下載各類文件、檔案、照片或影片時，若系統偵測到可疑文件，便會在視窗頂端出現黃色橫幅警告，提醒用戶瞭解所下載的文件檔案帶有安全風險，並會阻擋用戶把該檔案下載至電腦。

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Google表示，新功能於即日起的兩周內，陸續於Google Workspace、G Suite Basic和 Business企業版推出。

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責任編輯：廖淑瑩