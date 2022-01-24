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【疫市破頂】將軍澳樓價疫市續升？藍塘傲一房破頂價860萬沽　較上次高價成交再貴25萬

股樓投資 18:26 2022/01/24

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過去周末二手睇樓活動因疫情大減，各區屋苑交投亦轉弱，但將軍澳錄得高價成交個案。市場消息指，將軍澳藍塘傲7座中層C室，實用420平方呎，屬一房間隔，向東南望內園景，新近以860萬元沽出，創屋苑一房新高價。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

據悉，原業主2020年9月起放盤，叫價880萬元，近日獲買家洽議，單位以860萬元成交，累減20萬元或2.3%，實用呎價20,476元，成交價創屋苑一房新高價紀錄。

資料顯示，原業主2016年11月以762萬元購入單位，持貨逾5年，帳面獲利98萬元，物業期內升值約13%。據了解，藍塘傲一房同類單位破頂成交於去年10月創下，單位為3座中低層C室，實用面積407平方方呎，成交價835萬元，實用呎價20,516元。是次成交較上次高價紀錄高25萬元或約3%。

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撰文 : 謝昕蕎

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