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【2022展望】新加坡銀行霍慧敏：恒指最牛睇26500水平　金融股仍有上升空間、薦4大國策主題

股市 18:18 2022/01/24

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新加坡銀行霍慧敏：恒指最牛睇26500水平　金融股仍有上升空間、薦4大國策主題

港股近期已由低位反彈，新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏表示，預期今年恒指最牛的情況下可升至約26500點水平。該行超配金融股，尤其是港銀及保險股，並看好4個與國策相關的投資主題，分別是碳中和、新能源車及產業鏈、新基建及消費板塊。

由於互聯網板塊早已大幅回調，霍慧敏相信，不會抵銷金融股的升幅，後市港股要關注企業盈利增長及估值，基本情況下，恒指目標價為24958點，最牛為26558點，最熊為23400點。

新興市場之父麥樸思：避開投資中國不合理，中港股可追落後，看【下一頁】

料3月起每季加息預25點子

聯儲局將於本周四公布議息結果，霍慧敏相信，是次議息將會釋出更多加息步伐及策略，預期今年將於3月起加息4次，每次25點子，並估計英倫銀行今年加息3次。她指，由於仍處於加息周期的前期，料金融股仍有上升空間。根據2015年底至2018年初的加息周期，香港金融股估值提升了一倍，市帳率由0.7倍升至1.3倍。

新加坡銀行認為今年投資主題續與國家政策掛鉤，首先，碳中和概念，預期風能、太陽能的行情可延續，同時，也可留意宣布了轉型的傳統能源公司；二、新能源及其產業鏈，這為環球的大方向，對上游及材料的需求大，若中國新能源車銷量可由去年逾300萬輛升至預期的500萬輛，滲透率升至23%會是大躍進；三、新基建，包括工業自動化及晶片等；四、消費板塊，消費股為後周期行業，除了上半年有高基數效應，冬奧及兩會將至，內地「清零」政策改動空間細，料下半年針對性放寬措施出台、疫情放緩，下半年消費會有明顯復甦。

互聯網股緊盯3月業績期

至於互聯網板塊，霍慧敏指，多個部門已出台指引，調控進入「中後期」，關注新落地執行措施對盈利預測的影響，料3月業績期會有所調整，認為科企難以重見30%至40%的增長，尤其是龍頭公司。但這不代表中長綫沒有投資機會，較為看遊戲類別，對電商股則審慎。

富蘭克林周文輝：港股今季或跑輸環球，避三類公司，看【下一頁】

面對中國經濟下行壓力，霍慧敏相信，中國仍有降準空間，同時預期兩會前後會有更多具針對性的寬鬆措施出台，由於A股對國內政策較敏感，加上受惠「共同富裕」的行業較多，以及與外圍關聯度低，該行看好A股多於港股。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章：【2022展望】宏利：香港要持續復甦必須要通關、港股估值低　中央料續維持對科網行業的監管

股票 港股 A股 議息 金融

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財經台今日精選（2022年1月24日）

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