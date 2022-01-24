【職場文化】三大關鍵重塑企業文化　僱員揀工要靈活性、關愛度兼備

▲ 研究顯示，為了吸引、保留和發展優秀的人才，公司需要微調或徹底改造企業文化，以滿足的僱員的期望，否則他們將選擇離職。（資料圖片）

提供高薪與優厚福利是企業留住人才的傳統方法，但隨著「大辭職潮」愈趨盛行，現今員工將優先考慮更有價值的東西，例如工作與生活的平衡。

據LinkedIn發布的《2022年全球人才趨勢報告》，疫情讓員工重新思考他們與僱主的關係。研究顯示，為了吸引、保留和發展優秀的人才，公司需要微調或徹底改造企業文化，以滿足的僱員的期望，否則他們將選擇離職。

【加薪有望？】亞太僱主擬提高今年薪酬預算 平均加薪幅度達5%

根據平台上收集的數十億計帖子數據、數以百萬計的員工參與度調查，以及一些最成功公司的案例研究，LinkedIn在報告列舉了推動公司文化重塑的三大關鍵：

靈活性（Flexibility）

員工希望在工作地點、時間和方式上具有靈活性。他們不再把在辦公室的時間作為衡量業績的標準，而是尋求那些注重結果的公司。當員工對公司提供的靈活性感到滿意時，他們表示快樂的可能性增加2.6倍，而推薦到該公司工作的可能性也會增加2.1倍。

以人為本（Well-being）

員工會優先選擇以人為本的企業文化。報告發現，如果員工在工作中感到被關心，他們在工作中感到快樂的可能性會增加3.2倍，推薦到該公司工作的可能性更會增加3.7倍。報告指出，培養一種優先考慮員工精神、身體和情感福祉的文化，要從高層開始。由富有同情心的領導人接受並示範靈活的工作安排、健康的工作習慣。

大洗牌（The “Great Reshuffle”）

基於上述因素的考慮，企業將重新思考其價值觀與文化，更多員工也將離開目前的僱主。當現職無法滿足員工的需求，他們的求職行為亦在增加。報告提到，與2019年相比，2021年求職者遞交申請前，瀏覽的工作崗位增加2倍，即求職者比之前更深思熟慮。

【工作模式】改革工作制度 Panasonic推「做四休三」模式

如LinkedIn人力資源總監（Chief People Officer）Teuila Hanson所言，企業文化正在迅速發展，為了跟上時代步伐，組織必須創新並逐步思考。「我們有這個獨特的機會來創造文化和環境，使每個員工能夠做他們最好的工作，過他們最好的生活。」

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【創業ideas】度身更精準．推薦合適西裝 港青投資6位數創AI系統

責任編輯：陳卓賢