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歐洲逾4成天然氣靠俄 美國助盟友制方案穩供應

環球社會熱點 18:09 2022/01/24

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烏克蘭局勢未見明朗，美國總統拜登憂慮一旦衝突發生，俄羅斯截斷歐洲的天然氣供應，加劇歐洲國家能源危機。據悉美國官員已在過去6至8周制定應急方案，協助歐洲國家穩定天然氣供應，包括曾與能源公司及生產大國討論。

拜登或有意增兵 應對俄羅斯可能入侵 【下一頁】

多位美國官員向CNN透露，能源安全高階顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）於過去6至8周，帶領國務院與歐亞、中東等多個國家及企業，討論及制定全球戰略，尋求應急方案，改變歐洲國家過度倚賴俄羅斯天然氣供應；以及增加來自其他國家的天然氣。

據悉，美國曾與能源公司討論增加天然氣供應，但獲回覆指提高產量存在風險及需時甚久。消息人士續指，參與討論的國家包括挪威及卡塔爾，雖然討論仍處於初步階段，但美國此舉旨在讓歐洲盟友放心，日後合力對俄羅斯實施制裁後，憂慮俄方截斷天然氣報復，對當地經濟造成打擊。

根據歐盟統計局的數據，歐洲有超過4成天然氣來自俄羅斯。但歐洲擁有液態天然氣儲存庫，即使被俄羅斯截斷供應，仍可提供一定緩衝。

美國下令駐基輔大使館人員家屬離開 憂俄入侵烏克蘭 【下一頁】

俄羅斯僅次於美國是全球第2大石油生產國，亦通過烏克蘭向歐洲出口大量天然氣，一旦兩國開戰，將嚴重破壞關鍵能源基礎設施，對油價產生影響，甚至進一步推高全球通脹。

此外，有華府官員透露，若俄羅斯入侵烏克蘭，美國可能對俄主要產業實施全面出口管制，包括實施外國直接產品規則（foreign direct product rule），控制向俄出口所有採用美國軟件、技術設計或使用美國設備生產的微電子產品。

措施可能針對俄羅斯人工智能、國防或被廣泛使用的消費電子產品等。

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責任編輯：郭麗明

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