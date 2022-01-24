  • 19°C
香港時間 : 2022124日 (一) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色按揭】中銀香港擴大綠色按揭計劃　成功申請可享現金獎賞與家居保險保費豁免

Hot Talk 18:02 2022/01/24

分享：

中銀香港擴展綠色按揭計劃範圍，現成功申請可享現金獎賞與家居保險保費豁免。

中銀香港 （02388） 去年9月推出全港首個「綠色按揭計劃」後，現宣佈擴展計劃至所有獲「綠建環評」鉑金或金級認證一、二手私人及政府資助住宅項目。現成功申請「綠色按揭計劃」，客戶可享高達6,888 港元現金獎賞、家居保險保費豁免優惠及其他數碼理財獎賞。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，該行去年的線上按揭申請筆數，按年增長1.5 倍。去年中銀香港推出全港首個綠色按揭計劃，截至12月底，已有近80%的合資格客戶選用。她續指，中銀香港的整體樓宇按揭市佔率連續三年高踞首位，其中政府資助房屋按揭去年全年的市佔率更超逾40%，加上私人及政府資助的綠色住宅建築項目供應量每年持續上升，該行決定擴展「綠色按揭計劃」至所有獲「綠建環評」鉑金或金級認證的一手/二手私人及政府資助住宅項目，進一步推動市民支持綠色建築，享受數碼化的按揭服務。

每千位客戶支持綠色按揭計劃可省最多90萬張紙

中銀香港表示，該行率先於2016年運用區塊鏈技術優化按揭物業估值流程，現時已覆蓋99%物業估價報告，有效減少辦理按揭申請時產生的紙張。去年9月，更率先透過「綠色按揭計劃」，以數碼化模式為客戶辦理按揭申請及發出電子按揭月結單及通知書，估計凡每 1000 位客戶支持「綠色按揭計劃」，有助節省高達 90 萬張紙，相當於減少 21.6 噸碳排放量或砍伐 940 棵樹。

此外，中銀香港宣佈成為香港綠色建築議會首個銀行業界的鉑金級機構會員。香港綠色建築議會主席張孝威表示，中銀香港早於去年推出的綠色按揭計劃中，主動採納該會的「綠建環評」（BEAM Plus）認證為申請條件，鼓勵樓宇買家支持可持續發展的建築。該會希望透過與中銀香港的協作，進一步推動綠色金融的發展，幫助香港成為國際公認的綠色建築和綠色金融中心。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章﹕

【大灣區】中銀香港提升大灣區「置業易」融資服務　提供按揭、物業抵押貸款及私人貸款

【綠色按揭】中銀信和合推綠色按揭　凱滙等4樓盤準買家申請可獲6888元獎賞

開啟hket App，閱讀全文
物業按揭 可持續發展 中銀香港（02388） 綠色金融 銀行

上一篇文章

【盈喜｜航運股】中遠海控去年多賺8倍至794億人民幣　預告未分配盈利278億「派息奠基礎」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌309點　阿里巴巴跌逾6%　中資電訊股逆市向好、中移動升2%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌309點　阿里巴巴跌逾6%　中資電訊股逆市向好、中移動升2%（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行營業時間、滙豐渣打籲葵涌邨員工在家工作（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行營業時間、滙豐渣打籲葵涌邨員工在家工作（不斷更新）
【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局
【恒大3333】恒大董事變更：國資中國信達高層獲委任非執董　恒大汽車董事長亦入局
【第五波疫情】東亞：屯門市廣場分行1員工初步確診　分行下周起停業至另行通知
【第五波疫情】東亞：屯門市廣場分行1員工初步確診　分行下周起停業至另行通知
【電子煙概念股】華寶國際股價曾插76%、市值失356億　大股東朱林瑤遭立案調查　
【電子煙概念股】華寶國際股價曾插76%、市值失356億　大股東朱林瑤遭立案調查　
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款