【綠色按揭】中銀香港擴大綠色按揭計劃　成功申請可享現金獎賞與家居保險保費豁免

▲ 中銀香港擴展綠色按揭計劃範圍，現成功申請可享現金獎賞與家居保險保費豁免。

中銀香港 （02388） 去年9月推出全港首個「綠色按揭計劃」後，現宣佈擴展計劃至所有獲「綠建環評」鉑金或金級認證一、二手私人及政府資助住宅項目。現成功申請「綠色按揭計劃」，客戶可享高達6,888 港元現金獎賞、家居保險保費豁免優惠及其他數碼理財獎賞。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示，該行去年的線上按揭申請筆數，按年增長1.5 倍。去年中銀香港推出全港首個綠色按揭計劃，截至12月底，已有近80%的合資格客戶選用。她續指，中銀香港的整體樓宇按揭市佔率連續三年高踞首位，其中政府資助房屋按揭去年全年的市佔率更超逾40%，加上私人及政府資助的綠色住宅建築項目供應量每年持續上升，該行決定擴展「綠色按揭計劃」至所有獲「綠建環評」鉑金或金級認證的一手/二手私人及政府資助住宅項目，進一步推動市民支持綠色建築，享受數碼化的按揭服務。

每千位客戶支持綠色按揭計劃可省最多90萬張紙

中銀香港表示，該行率先於2016年運用區塊鏈技術優化按揭物業估值流程，現時已覆蓋99%物業估價報告，有效減少辦理按揭申請時產生的紙張。去年9月，更率先透過「綠色按揭計劃」，以數碼化模式為客戶辦理按揭申請及發出電子按揭月結單及通知書，估計凡每 1000 位客戶支持「綠色按揭計劃」，有助節省高達 90 萬張紙，相當於減少 21.6 噸碳排放量或砍伐 940 棵樹。

此外，中銀香港宣佈成為香港綠色建築議會首個銀行業界的鉑金級機構會員。香港綠色建築議會主席張孝威表示，中銀香港早於去年推出的綠色按揭計劃中，主動採納該會的「綠建環評」（BEAM Plus）認證為申請條件，鼓勵樓宇買家支持可持續發展的建築。該會希望透過與中銀香港的協作，進一步推動綠色金融的發展，幫助香港成為國際公認的綠色建築和綠色金融中心。

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