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【有相睇】疫市搵平盤　上車最緊要　新葵芳花園連靚裝　竟要低市價沽

股樓投資 18:14 2022/01/24

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葵涌邨出現爆發，鄰近的大窩口邨富強樓亦出現感染個案，有買家無畏疫市，故意到同區搵盤，並成功以低市價購入新葵芳花園。市場消息指，新葵芳花園C座高層5室，實用面積400平方呎，去年放盤，原叫價650萬元，及至近期租客遷出，即獲準買家預約睇樓。代理續說，買家見單位有裝修，可即買即住，最後更「鋤價」成功，以615萬元購入上址，實用呎價約15,375元，成交價較銀行估值低7% 

從代理提供的單位相片可見，單位內籠裝修企理。資料顯示，原業主於2016年以512.8萬元買入上址，持貨5年多，現帳面獲利102.2萬元，物業期內升值近兩成。 

    點擊圖片放大
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同場加映【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

二手市場除了出現低市價成交，亦有撻訂個案。市場消息指，鑽石山星河明居D座低層5室，實用面積593平方呎，三房間隔，早前以1,000萬元易手，實用呎價約16,963元，但買家見近日疫情持續惡化，最終撻訂離場。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 星河明居 新葵芳花園

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