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【國泰 293】 國泰料去年虧損收窄至少7成 蝕最多61億元 2月起每月現金消耗10至15億元

股樓投資 17:54 2022/01/24

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國泰航空（00293）公布，預期去年度虧損按年收窄71至74%，至蝕56億至61億元，雖然預計虧損龐大，但相較2020年度蝕216億元大減，有關改善主要因貨運需求強勁、貨運收益和運載率高企，以及公司持續有效地管理現金和成本。此外，2020年度業績包括減值及企業重組等單次支出，這些開支在去年亦顯著減少。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示，政府進一步收緊旅遊限制及機組人員檢疫要求，影響集團客運及貨運運力，集團會盡力在情況許可下增加更多貨運服務，以維持香港的國際航空樞紐地位。國泰指，今年1月，國泰僅能運作相當於疫情前約20%的貨運運力及約2%的客運運力，業務無疑會受削航運力影響，料由2月起，每月營運現金消耗將為10億至15億元，即重回裁員重組初期表現。

【大行報告】 摩通首予快手「增持」評級 並列為今年科網板塊首選股【見下頁

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記者：郭秀慧

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疫情 國泰航空（00293） 航空 國泰航空 航運

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