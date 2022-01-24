【加密貨幣】比特幣插水 薩爾瓦多總統自嘲要去麥當勞打工

比特幣價格近日波動，現報約3.3萬美元，跌破3.5萬大關。薩爾瓦多去年宣布把比特幣列為法定貨幣，由於比特幣價格下跌，早前有外媒估計國家帳面蝕千萬美元。近日，該國總統Nayib Bukele在Twitter上發布一張穿着麥當勞制服的照片，自嘲要到麥當勞打工。

薩爾瓦多總統Nayib Bukele周日（23日）在Twitter上發布了一張自己穿着麥當勞制服的照片。此舉是回應網絡上的一則笑話，當比特幣價格大跌，投資者需到麥當勞打工，以賺取低廉的工資。

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此舉引來網民熱烈討論，其中狗狗幣聯合創始人Billy Markus留言笑稱，「歡迎加入麥當勞大家庭」。留言區更有網民發現比特幣近期的走勢和麥當勞的標誌極度相似。

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雖然比特幣跌勢不斷，但Nayib Bukele上周六（22日）在Twitter宣布，薩爾瓦多以1500萬美元買多410枚比特幣，使其持有的比特幣總量達到1500枚。

根據Coindesk數據，過去24小時比特幣跌7.75%，報33,070.07美元。

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責任編輯：黃苑筠