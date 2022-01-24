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【有相睇】新居過年好意頭　新都城兩房內櫳企理齊裝　685萬即買即住

股樓投資 17:57 2022/01/24

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儘管連日疫情持續，過年前仍有買家四出尋寶搵新居入伙，更換居住環境之餘也求個好意頭。美聯物業黃少明表示，不少客戶新年前趕入市，新都城有連裝修單位新近錄得成交，以685萬元沽出。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
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同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

上述成交單位，為新都城1期2座低層F室，實用面積364平方呎，屬2房間隔，內櫳企理，加上鄰近港鐵站及大型商場，吸引用家承接，成交價685萬元，折合實用呎價約18,819元。由代理提供的相片可見，單位內有新淨裝修，空間見使，此外家具齊全，方便家庭住客。

資料顯示，上址原業主於2005年1月以152萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利533萬元，升值約3.5倍。代理補充，新都城本月暫錄約13宗成交，平均實用呎價16,988元。

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 謝昕蕎

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