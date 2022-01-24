【Omicron變種病毒】世衞：歐洲疫情大流行或因Omicron結束 惟暫未能視新冠病毒為風土病

世衞歐洲區域主任Hans Kluge表示，Omicron變種病毒已推進新冠疫情大流行至另一個階段，預料歐洲疫情或因而結束，惟他認為各國不該視新冠病毒為風土病，由於病毒是多變的，故仍要謹慎對待。

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Hans Kluge指出，在今年3月時，Omicron病毒或已感染了60%的歐洲國民，待激增病例現象消退後，預期全球將有至少數個星期、數個月的免疫期，惟暫時未能視新冠病毒為地方性流行病，「「我們並不能預測將要發生的事情，這種病毒已經不止一次讓人感到驚訝。因此，我們必須非常小心。」

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他又提及，現時全球防疫重點並不在阻止傳染，而是思考怎樣減少疫情對醫院、學校及經濟的影響，而接種疫苗正是一個解決方法，但現時歐洲接種率介乎25%至95%，導致醫療系統承受不同壓力，他認為各地應採取措施，以確保醫療系統不會因為疫情而超出負荷，影響其他基本醫療服務。

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責任編輯：潘曉豐