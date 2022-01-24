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【異動股】 大股東被立案調查 煙草巨頭華寶國際暴跌逾6成

股樓投資 17:43 2022/01/24

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從事香精及烟草業務的華寶國際（00336）大股東、兼主席及首席執行官朱林瑤遭立案調查，拖累股價今日（24日）急瀉，一度急跌75.9%，低見3.5元，收報4.86元，仍大跌66.5%，成交額增至16.4億元。

華寶國際開市前發公告，指公司已獲旗下非全資附屬公司華寶香精股份有限公司通知，華寶股份收到耒陽市監察委員會立案通知書，公司大股東、兼主席及首席執行官朱林瑤現因涉嫌違法接受立案調查。公司表示，朱林瑤持有公司71%股權，而公司暫時未知朱林瑤查所涉嫌違法事宜的性質任何詳情，集團的業務經營目前保持正常。

【大行報告】 大摩續看好具創新藥產品綫藥企 首選呢兩隻生物科技股【見下頁

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記者：郭秀慧

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經濟 異動股 華寶國際（00336）

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