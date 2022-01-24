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【高息股】建行發二級資本債券 集資20億美元

股樓投資 18:22 2022/01/24

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內銀股建設銀行(00939)宣布，於上周五（21日）在境外發行2032年到期的20億美元二級資本債券。該行指，債券品種為10年期固定利率債券，在第5年末附有條件的發行人贖回權。自上周五起至2027年1月21日止，債券初始固定利率為每年2.85％。債券以僅向專業投資者發行方式發行。建行周一收報5.94元，上升0.6%。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大新經濟股    詳情請看【下一頁

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本次安排建行發債的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，包括建銀國際、中金公司(03908)、花旗(美：C) 及德意志銀行等。

【恒指季檢】恒指公司下月中公布季檢結果　中金料8隻股份有望染藍   詳情請看【下一頁

另外，國家外匯局副局長、新聞發言人王春英日前表示，其同意北京冬奧會官方合作夥伴中國銀行（03988）開闢外匯「綠色通道」，為冬奧會外匯帳戶開立、資金匯兌、境外個人移動支付等外匯業務辦理提供便利。

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撰文 : 李尚毅

建設銀行（00939） 港股

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