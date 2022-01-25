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【英國王室】陸軍衛兵師想凱特承繼 安德魯歸還榮譽軍銜

環球社會熱點 08:05 2022/01/25

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英國安德魯王子近期被起訴曾性侵未成年少女，已被英女王褫奪軍銜及暫停王室贊助。安德魯被褫奪軍銜中包括陸軍其中一支步兵團衛兵師榮譽上校等，現時空缺未有繼任人選。英國媒體報導，擲彈兵衛隊希望威廉王子太太凱特繼承軍銜。若凱特一旦繼承，將成為擲彈兵衛隊366年來首位女上校。

安德魯王子遭英女王褫奪軍銜 以平民身份受審 【下一頁】

英國白金漢宮早前發表聲明指，安德魯（Prince Andrew）已交還名譽軍銜，即現時軍銜在英女王手中。英國媒體報導指，擲彈兵衛隊（Grenadier Guards）上校一職將於下周初公布繼承人選。

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英國《泰晤士報》引述擲彈兵衛隊高級消息人士報導，隊內普遍希望凱特（Kate Middleton）能取代安德魯成為新任榮譽上校。消息人士指，軍隊內十分欣賞凱特的表現及，並指凱特似乎從不犯錯，而且真正做到一切所承諾的事情，士兵希望擁有一個真正能和軍隊互動的人。

紐約法院拒撤回安德魯王子性侵案 訴訟最快秋季開審 【下一頁】

英國媒體報導指，若凱特繼承軍銜，將成為擲彈兵衛隊366年首名女上校。安德魯對早前被英女王褫奪軍銜及暫停王室贊助感到震驚。他更是被英女王急召入宮後，才得悉消息。

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責任編輯：李俊儀

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