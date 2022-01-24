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【e利是】花旗客戶手機派利是大抽獎　有機會贏取新春大利是8,888元

Hot Talk 17:36 2022/01/24

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多家銀行、電子錢包推出電子利是獎賞。花旗銀行（Citibank）最新加入戰團，花旗銀行客戶用手機派利是可參加「Citi派利是」大抽獎，有機會贏取新春大利是8,888元（名額3名）、888元（名額10名）或88元（名額1,500名）。

由即日起至2月15日，花旗銀行客戶在「Get More」登記大抽獎，再於Citi Mobile App成功派發電子利是予兩位親友，或設定花旗銀行為「轉數快」預設收款銀行，有機會贏取上述大利是。

花旗銀行指，客戶於新春節慶時使用電子「轉數快」轉賬的需求亦顯著增多。去年新年期間，超過兩成電子「轉數快」轉賬來自客戶派發電子利是。電子利是功能最受年輕客戶歡迎，去年經該行派發電子利是的客戶中，近四成屬25-34歲組別。

另外，繼早前推出聖誕版轉賬心意卡後，花旗銀行再推Citi x Leon x Hins新年特別版轉賬心意卡，稍後亦將推出Citi x Leon x Hins新春貼圖，一套10款。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

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