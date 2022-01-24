【職場熱話】公司每年舉行頒獎禮 HR總監硬加1個名額 自己頒獎俾自己 被同事譏「面皮幾尺厚」

有公司每年均會舉行頒奬禮，原意是鼓勵工作表現優秀的員工，但若變成高層自己頒獎予自己，又是怎麼一回事？有網民向Facebook專頁「奴工處」發帖，指自己公司的HR總監在去年頒獎禮中，無故加多一個獎項，還要自己頒給自己，著實可笑。

網民頒獎禮經歷：

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此帖一出，網友熱烈回應：「個獎唔係俾同事睇，要係親友面前威架」、「咁你地要識做啦，大大力拍手，高聲歡呼等佢高興下嘛，做場戲啫」、「只要你唔尷尬，尷尬嘅就係其他人」、「咁至少，佢冇為左自己得獎犧牲其他人應有獎勵」、「人無恥便無敵！未聽過？」

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記者：李兆明