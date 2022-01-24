▲ 【大行報告】高盛唱好中國股市：列4大原因不受加息周期抑制

高盛再次唱好中國股市，指聯儲局寬鬆貨幣政策走向正常化，歷來是中國股市的逆風，但認為今次情況將不同，主要由於1）美國緊縮但中國寬鬆；2）在可預見未來，全球主要經濟體的實際利率將保持在低位，甚至負數，支持股票估值；3）去年估值大幅下調，降低了中國股票對美國利率的敏感度；4）隨著北水增加，港股定價機制發生變化。

環球通脹高企，中國策略分析師劉勁津及Timothy Moe等人發表報告指出，從跨資產的角度來看，股票可能是更有效的通脹對沖工具之一，因為與固定收益工具和現金相比，股票的現金流更有可能隨著通脹變化而調整。因此，當通脹上升時，股票的相對吸引力應該會增加。

高盛指，即使最近幾周出現溫和逆轉，離岸中國互聯網股的交易價格比美國科技股便宜19%，表明估值仍包含重大風險溢價。該行認為，14.5倍的MSCI中國指數目標市盈率為合理的估值預期，意味將有16%的重估上行空間。

此外，中國投資者在港股的定價權提升，例如，南向交易額及港股市場佔比在過去3年倍升，而北水一直是港股淨流入的最大來源。該行指，獲得最高每日淨流入和所有權增加的南向成分股通常會產生正收益，並在隨後幾個月跑贏基準指數。

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編輯：區嘉俊