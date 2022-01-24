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【盈喜股】 保利協鑫能源發盈喜 料去年扭虧轉賺50億元 股價逆市升2.4%

股樓投資 17:14 2022/01/24

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保利協鑫能源（03800）發盈喜指，受惠顆粒硅業務利潤優勢已逐步顯現等帶動，料去年度轉虧為盈，純利50億元人民幣，相對去年同期虧損約為57億元人民幣。保利協鑫股價今日（24日）逆市上升，最多升5.3%，高見2.6元，收報2.53元，升2.4%，成交額3.7億元。

公司表示，在原材料工業硅及硅料價格大幅上漲的情況下，顆粒硅毛利率高於棒狀硅毛利率約15個百分點以上。該分部錄得利潤約54億元（人民幣，下同），而2020年度同期該分部的虧損約49億元；及其他非光伏材料業務分部預計2021年度錄得總虧損將較2020年度同期的總虧損約12億元減少逾50%。

【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險【見下頁

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另外，保利協鑫指出，2021年集團已建成3萬噸顆粒硅產能，其中2萬噸已於公告發布日前實現滿負荷生產，剩餘產能預計2022年2月可全部達產，並指顆粒硅投運項目成本、品質標準均已達到或超出預計水平。

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記者：郭秀慧

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經濟 盈喜 純利 保利協鑫能源（03800）

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