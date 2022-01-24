【虛擬銀行】以livi指定Mastercard於10個網上平台消費　送最多8%現金回贈

▲ 以livi PayLater Mastercard或livi Debit Mastercard於指定網上平台消費，送現金回贈。

虛擬銀行livi推出節日優惠，於10間本地生活百貨網上平台和美食外送平台以livi PayLater Mastercard消費，即享8%現金回贈，以livi Debit Mastercard消費，同樣可享3%現金回贈。

10間平台包括AEON 網上購物城、APITA UNY eShop、HKTVmall、Market Place by Jasons、馬莎百貨、pandamart/foodpanda mall、百佳網上超級市場、一田百貨eShop、士多Zstore、Deliveroo、foodpanda、Openrice等。

另外，以livi Debit Mastercard 及livi PayLater Mastercard訂閱各大影視及音樂串流平台，均可享20%現金回贈，於其他娛樂體驗項目更有高達30%現金回贈。

livi又推出邀請優惠，邀請親友以專屬邀請碼開立liviSave戶口並成功開戶，邀請者與親友均會獲得在livi手機應用程式上轉動幸運輪的機會，每次可贏取高達1,000元或200,000 yuu積分。每次成功推薦，推薦人及被推薦人各可獲1次抽獎機會。推薦人每成功推薦3個被推薦人，可獲1次額外抽獎機會，額外抽獎的名額上限為10次。

與此同時，livi又宣佈新增中文名稱 —「理慧銀行有限公司」。livi指「理慧」反映livi 的品牌承諾，代表「理財智慧」。公司稱中文名字將使我們更貼近大眾，建立更緊密的連繫。

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