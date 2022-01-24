英特爾（美：INTC）、台積電（美：TSM）及三星等半導體大廠，近年在先進製程上激烈競爭，當中關鍵是具備極紫外光（EUV）微影技術的光刻機。半導體裝置製造商艾司摩爾（ASML）下世代最先進的「TWINSCAN EXE:5200」高數值孔徑（High-NA）極紫外光光刻機，因為精密度更高、設計零件亦更多，其報價逾3.4億美元，較前一代價格增逾13%，再創歷史新高。

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英特爾近日與ASML，達成長遠高數值孔徑合作案的框架內容協議，搶先下單TWINSCAN EXE:5200光刻機。新機與之前EUV光刻機所具備的0.33數值孔徑鏡片相比，提供了精確度更高的0.55高數值孔徑。TWINSCAN EXE:5200光刻機預計將會在2024年推出，到了2025年將可以投入量產，預計每小時晶圓曝光產能可達200片以上，讓英特爾得以率先其他廠商跨入2nm製程的世代。

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早於去年7月英特爾的「加速日」線上活動中，英特爾已公布了最新製程技術發展藍圖，宣布採用新的節點命名方式，包括Intel 7、4、3、20A及18A，目的之一是扭轉外界對其製程落後的批評。預料到了2024年，英特爾將會進入Intel 20A（2nm）階段，象徵晶圓代工製程進入埃米（Angstrom）時代，英特爾亦會通過RibbonFET及PowerVia這兩項技術創新，以延續摩爾定律的進程。

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責任編輯：嚴浩文