【NFT資產安全】 NFT熱潮襲港　專家教路提防風險陷阱

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非同質化代幣（Non-Fungible Token，下稱NFT）於去年已成熱門話題，最近這股熱潮更蔓延至本港，不少網民也紛紛討論NFT的買賣和投資。惟隨著NFT價值持續攀升及相關市場不斷擴張，NFT也成為不法分子新獵物，一不留神便會壟入網絡陷阱，引來黑客入侵，最後得不償失，因此進行相關投資前，必需要多加留意當中的風險。
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投資NFT前需留意：
事實上，NFT是根據以太坊ERC721標準所發出的代幣，有別於其他虛擬貨幣，每一枚NFT代幣都會獲配一個獨有的數碼ID，所以不會重覆，而且交易時亦不可分割出售。對於NFT資產交易和儲存的保安風險，香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）有以下建議作參考：
|風險
|保安建議
|黑客模仿NFT平台推廣手法，以免費名義發放假NFT資產，籍此誘騙受害人提供敏感資料
|小心核實發送人的身份及連結，切勿向來歷不明的人士及網站提供敏感資料
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黑客入侵使用者賬戶
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使用瀏覽器標籤功能來儲存NFT平台網啟用多重身分驗證
虛擬錢包都要小心選擇！
除了要留意NFT的交易風險外，儲存NFT資產也是需要留心的一環。與其他類型的虛擬貨幣一樣，投資者可以自行選擇以連線錢包（熱錢包）或離線錢包（冷錢包）儲存，也可以混合使用這兩種錢包，惟兩者也有各自的優缺點，選擇前應先做好功課，而無論選擇使用哪一類的虛擬錢包，其中私鑰載有提取資產地址的資訊，尤其重要。
|連線錢包 （熱錢包）
|離線錢包 （冷錢包）
|性質
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連接至網絡的虛擬錢包
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未連接網絡的虛擬錢包，將私鑰存儲在離線狀態
|好處
|方便
|安全性較高
|風險
|網絡攻擊，如黑客入侵或資料洩漏
|遺失、存儲裝置失靈、損毀或忘記
|保安建議
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責任編輯：文睿
另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：