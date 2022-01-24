  • 19°C
香港時間 : 2022124日 (一) 20:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT資產安全】 NFT熱潮襲港　專家教路提防風險陷阱

科技 19:30 2022/01/24

分享：

隨著NFT價值持續攀升及相關市場不斷擴張，NFT也成為不法分子新獵物。（法新社資料圖片）

非同質化代幣（Non-Fungible Token，下稱NFT）於去年已成熱門話題，最近這股熱潮更蔓延至本港，不少網民也紛紛討論NFT的買賣和投資。惟隨著NFT價值持續攀升及相關市場不斷擴張，NFT也成為不法分子新獵物，一不留神便會壟入網絡陷阱，引來黑客入侵，最後得不償失，因此進行相關投資前，必需要多加留意當中的風險。

【元宇宙】Meta擬進軍NFT市場　傳允許用戶製造販賣NFT

投資NFT前需留意：

事實上，NFT是根據以太坊ERC721標準所發出的代幣，有別於其他虛擬貨幣，每一枚NFT代幣都會獲配一個獨有的數碼ID，所以不會重覆，而且交易時亦不可分割出售。對於NFT資產交易和儲存的保安風險，香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）有以下建議作參考：

風險 保安建議
黑客模仿NFT平台推廣手法，以免費名義發放假NFT資產，籍此誘騙受害人提供敏感資料 小心核實發送人的身份及連結，切勿向來歷不明的人士及網站提供敏感資料
黑客入侵使用者賬戶
  • 設置NFT釣魚網站，讓使用者誤以為真，提供賬戶密碼
  • 利用交易平台的保安漏洞入侵用戶賬戶，把用戶的資產轉走
使用瀏覽器標籤功能來儲存NFT平台網啟用多重身分驗證
  • 啟用白名單轉資產功能，防止黑客提走賬戶資產
  • 使用官方提供的工具，如官方APP
  • 避免把所有資產放在同一交易所或密碼貨幣錢包，以減低風險

虛擬錢包都要小心選擇！

除了要留意NFT的交易風險外，儲存NFT資產也是需要留心的一環。與其他類型的虛擬貨幣一樣，投資者可以自行選擇以連線錢包（熱錢包）或離線錢包（冷錢包）儲存，也可以混合使用這兩種錢包，惟兩者也有各自的優缺點，選擇前應先做好功課，而無論選擇使用哪一類的虛擬錢包，其中私鑰載有提取資產地址的資訊，尤其重要。

  連線錢包 （熱錢包） 離線錢包 （冷錢包）
性質
連接至網絡的虛擬錢包
  •  交易所錢包：把NFT資產及虛擬貨幣存放於交易所賬戶，由交易所將NFT資產及虛擬貨幣統一儲存於同一個熱錢包
  • 桌面/流動錢包：一套網絡或流動應用程式，當用戶以桌面或流動設備建立錢包時，會把私鑰儲存至程式

未連接網絡的虛擬錢包，將私鑰存儲在離線狀態

  • 硬體錢包：例如 USB存儲裝置，存儲NFT資產及虛擬貨幣的私鑰
  • 其他：把私鑰印製在紙上或用記憶力記下來，例如以 QR 碼印出加密地址及其私鑰
好處 方便 安全性較高
風險 網絡攻擊，如黑客入侵或資料洩漏 遺失、存儲裝置失靈、損毀或忘記
保安建議
  • 備份錢包，並設置密碼保護。同時不要公開恢復密碼的提示短語。有關具體的備份方法，請參考該錢包的相關指引。
  • 經常更新錢包軟件，因較新的軟件通常解決了已發現的保安問題或優化了保安機制。
  • 定期檢查存儲裝置功能

【2022壬寅虎年】最好創業時機係幾時？　虛擬地產、NFT等繼續當旺

【NFT】LINE「DOSI」NFT 交易平台　今年首季推出

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【NFT】Web3.0 創作者經濟市場規模達 1000 億美元 NFT 成 2022 年發展趨勢
2022/01/13
【NFT】Web3.0 創作者經濟市場規模達 1000 億美元 NFT 成 2022 年發展趨勢
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
2022/01/14
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
【元宇宙】沃爾瑪擬進軍元宇宙　創自家虛擬貨幣、NFT　
2022/01/17
【元宇宙】沃爾瑪擬進軍元宇宙　創自家虛擬貨幣、NFT　
【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場　CEO：為贏新一代歡心
2022/01/18
【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場　CEO：為贏新一代歡心
【網絡安全】電郵威脅風險水平高　82%企業過去半年曾遭釣魚攻擊
2022/01/19
【網絡安全】電郵威脅風險水平高　82%企業過去半年曾遭釣魚攻擊

你可能感興趣

【NFT】Web3.0 創作者經濟市場規模達 1000 億美元 NFT 成 2022 年發展趨勢
19:32 2022/01/13
【NFT】Web3.0 創作者經濟市場規模達 1000 億美元 NFT 成 2022 年發展趨勢
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
13:00 2022/01/14
【NFT】Gap涉足數碼領域　推首款遊戲化NFT
【元宇宙】沃爾瑪擬進軍元宇宙　創自家虛擬貨幣、NFT　
10:37 2022/01/17
【元宇宙】沃爾瑪擬進軍元宇宙　創自家虛擬貨幣、NFT　
NFT 網上服務 商品 另類投資 投資產品 虛擬貨幣 香港 以太坊 黑客

上一篇文章

【元宇宙】印度新人擬辦元宇宙婚禮　已故親人可參與其中

下一篇文章

【網絡安全】避免黑客入侵　Google Drive推「警示」新功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Windows 11】支援深色模式！　用戶發現Windows 11擬全面改版
【Windows 11】支援深色模式！　用戶發現Windows 11擬全面改版
【數碼轉型】CFO重塑職能不再只「數鈔票」　數據管理成學問
【數碼轉型】CFO重塑職能不再只「數鈔票」　數據管理成學問
【製造芯片】將重奪半導體一哥地位？　Intel擬斥資1,550億元建兩工廠
【製造芯片】將重奪半導體一哥地位？　Intel擬斥資1,550億元建兩工廠
【數據中心地位】香港重返全球數據中心Top 10　亞太地區排名第2
【數據中心地位】香港重返全球數據中心Top 10　亞太地區排名第2
【資料轉移】WhatsApp擬增新功能　Android聊天紀錄可轉至iOS
【資料轉移】WhatsApp擬增新功能　Android聊天紀錄可轉至iOS
【萬維網】WWW之父：網絡被濫用太久　偏離最初創造目的
【萬維網】WWW之父：網絡被濫用太久　偏離最初創造目的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款