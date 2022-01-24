【NFT資產安全】 NFT熱潮襲港　專家教路提防風險陷阱

▲ 隨著NFT價值持續攀升及相關市場不斷擴張，NFT也成為不法分子新獵物。（法新社資料圖片）

非同質化代幣（Non-Fungible Token，下稱NFT）於去年已成熱門話題，最近這股熱潮更蔓延至本港，不少網民也紛紛討論NFT的買賣和投資。惟隨著NFT價值持續攀升及相關市場不斷擴張，NFT也成為不法分子新獵物，一不留神便會壟入網絡陷阱，引來黑客入侵，最後得不償失，因此進行相關投資前，必需要多加留意當中的風險。

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投資NFT前需留意：

事實上，NFT是根據以太坊ERC721標準所發出的代幣，有別於其他虛擬貨幣，每一枚NFT代幣都會獲配一個獨有的數碼ID，所以不會重覆，而且交易時亦不可分割出售。對於NFT資產交易和儲存的保安風險，香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）有以下建議作參考：

風險 保安建議 黑客模仿NFT平台推廣手法，以免費名義發放假NFT資產，籍此誘騙受害人提供敏感資料 小心核實發送人的身份及連結，切勿向來歷不明的人士及網站提供敏感資料 黑客入侵使用者賬戶 設置 NFT 釣魚網站，讓使用者誤以為真，提供賬戶密碼

利用交易平台的保安漏洞入侵用戶賬戶，把用戶的資產轉走 使用瀏覽器標籤功能來儲存 NFT 平台網 啟用多重身分驗證 啟用白名單轉資產功能，防止黑客提走賬戶資產

使用官方提供的工具，如官方 APP

避免把所有資產放在同一交易所或密碼貨幣錢包，以減低風險

虛擬錢包都要小心選擇！

除了要留意NFT的交易風險外，儲存NFT資產也是需要留心的一環。與其他類型的虛擬貨幣一樣，投資者可以自行選擇以連線錢包（熱錢包）或離線錢包（冷錢包）儲存，也可以混合使用這兩種錢包，惟兩者也有各自的優缺點，選擇前應先做好功課，而無論選擇使用哪一類的虛擬錢包，其中私鑰載有提取資產地址的資訊，尤其重要。

連線錢包 （熱錢包） 離線錢包 （冷錢包） 性質 連接至網絡的虛擬錢包 交易所錢包：把 NFT 資產及虛擬貨幣存放於交易所賬戶，由交易所將 NFT 資產及虛擬貨幣統一儲存於同一個熱錢包

桌面 / 流動錢包：一套網絡或流動應用程式，當用戶以桌面或流動設備建立錢包時，會把私鑰儲存至程式 未連接網絡的虛擬錢包，將私鑰存儲在離線狀態 硬體錢包：例如 USB存儲裝置，存儲NFT資產及虛擬貨幣的私鑰

其他：把私鑰印製在紙上或用記憶力記下來，例如以 QR 碼印出加密地址及其私鑰 好處 方便 安全性較高 風險 網絡攻擊，如黑客入侵或資料洩漏 遺失、存儲裝置失靈、損毀或忘記 保安建議 備份錢包，並設置密碼保護。同時不要公開恢復密碼的提示短語。有關具體的備份方法，請參考該錢包的相關指引。

經常更新錢包軟件，因較新的軟件通常解決了已發現的保安問題或優化了保安機制。

定期檢查存儲裝置功能

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責任編輯：文睿

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