▲ 【航運股】東方海外第四季收益增1倍 航線嚴重擁堵載貨量跌17%、收入照創新高

東方海外 （00316） 公布去年第四季營運數據，東方海外上季總收益按年增1.01倍至48.8億美元（約380.6億港元），屬創紀錄的成績。東方海外解釋，即使季內航線網絡嚴重擁堵，導致總載貨量跌16.9%及運載力減少14.3%。整體運載率按年減2.7%，但每個標準貨櫃平均收益按年大增142.3%，抵銷不利影響有餘。

以收益計，季內亞洲／歐洲航線收益增幅最大，按年增208.7%至14.7億美元，其次為大西洋航線，收益升92.2%至3億美元，另外兩大分類--太平洋航線、亞洲區內／澳亞航線分別增長77%和69%。

2021年全年計，東方海外料總收益按年增110.2%。年內總載貨量按年增1.7%；運載力增加0.2%；整體運載率較按年增1.3%，而每個標準箱之整體平均收益較按年增106.7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關報導：

【反壟斷】23間航運商涉操縱運費遭南韓罰款6.3億港元 東方海外、中遠海運集運等被指有份

【航運股季績】東方海外第三季收益增1.3倍 航線擁堵致載貨量跌7%

【盈喜盈警】協鑫新能源預期上財年淨虧損將減少逾50% 惟股價跌2%