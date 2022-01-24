Netflix恐失75萬英訂戶 Disney+重奪熱門劇獨播權

串流平台Netflix上周公布業績後股價暴跌兩成，付費訂戶增長放緩成為其中一個原因。而Netflix的對手Disney+更宣布重奪多套熱門劇在英國的獨家播映權，Netflix於英國恐會流失75萬名付費訂戶。

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Netflix於上周的業績透露，公司預期今年首季全球新訂戶只會錄得250萬淨增長，是自2010年以來的首季新低。

Disney+更奪得以下5套熱門劇集於英國的獨家播映權，反恐政治美劇《反恐危機》（Homeland）料會跟隨其後。

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Netflix喪失上述節目的播映權後料會流失75萬英國付費訂戶，並大幅減少9,000萬英鎊（約9.5億港元）的收入。Netflix指上述這批用戶大部分都觀看以上這些節目，將他們列為高風險退訂用戶。

Netflix於英國的市場接近飽和，去年創下進軍英國10年以來最低的新訂戶數字。諮詢公司Digital i估計Disney提供授權的劇，屬Netflix去年最受歡迎的其中12%内容，Netflix失去這些劇集播映權恐面臨沉重打擊。

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Digital i指早前研究表明，Netflix超過一半的高收視節目是出自荷里活工作室。

《摩登家庭》是Netflix於歐洲地區收視最好的節目，有接近27萬訂戶是該節目的死忠影迷，Netflix失去這套節目播映權的影響最大。

Netflix今年預計將在串流内容方面花費超過170億美元（約1,326億港元），較去年大幅增加四分之一。

根據英國市場調查公司Ampere Analysis截至去年底的數據，Netflix在英國有1,400萬訂戶繼續成為龍頭，而Amazon與Disney+分別有1,230萬及470萬訂戶。