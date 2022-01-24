  • 20°C
香港時間 : 2022124日 (一) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Netflix恐失75萬英訂戶 Disney+重奪熱門劇獨播權

環球社會熱點 17:25 2022/01/24

分享：

串流平台Netflix上周公布業績後股價暴跌兩成，付費訂戶增長放緩成為其中一個原因。而Netflix的對手Disney+更宣布重奪多套熱門劇在英國的獨家播映權，Netflix於英國恐會流失75萬名付費訂戶。

南非最強偷渡男 藏飛機前輪11小時飛萬里竟奇跡生還 【下一頁】

Netflix於上周的業績透露，公司預期今年首季全球新訂戶只會錄得250萬淨增長，是自2010年以來的首季新低。

Disney+更奪得以下5套熱門劇集於英國的獨家播映權，反恐政治美劇《反恐危機》（Homeland）料會跟隨其後。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Netflix喪失上述節目的播映權後料會流失75萬英國付費訂戶，並大幅減少9,000萬英鎊（約9.5億港元）的收入。Netflix指上述這批用戶大部分都觀看以上這些節目，將他們列為高風險退訂用戶。

Netflix於英國的市場接近飽和，去年創下進軍英國10年以來最低的新訂戶數字。諮詢公司Digital i估計Disney提供授權的劇，屬Netflix去年最受歡迎的其中12%内容，Netflix失去這些劇集播映權恐面臨沉重打擊。

富國加快外聘窮國護士 被批加劇全球不公平 【下一頁】

Digital i指早前研究表明，Netflix超過一半的高收視節目是出自荷里活工作室。

《摩登家庭》是Netflix於歐洲地區收視最好的節目，有接近27萬訂戶是該節目的死忠影迷，Netflix失去這套節目播映權的影響最大。

Netflix今年預計將在串流内容方面花費超過170億美元（約1,326億港元），較去年大幅增加四分之一。

根據英國市場調查公司Ampere Analysis截至去年底的數據，Netflix在英國有1,400萬訂戶繼續成為龍頭，而Amazon與Disney+分別有1,230萬及470萬訂戶。

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國筍工年薪逾25萬 只需每日瞓覺同睇Netflix
2021/10/19
英國筍工年薪逾25萬 只需每日瞓覺同睇Netflix
梅根紐約之行點解包到實？ 疑與哈里拍Netflix紀錄片
2021/09/27
梅根紐約之行點解包到實？ 疑與哈里拍Netflix紀錄片
Netflix進軍遊戲業 用戶先試玩手機遊戲
2021/07/21
Netflix進軍遊戲業 用戶先試玩手機遊戲
哈里梅根出Netflix新紀錄片 講傷殘運動員
2021/04/07
哈里梅根出Netflix新紀錄片 講傷殘運動員
Netflix部署封殺N人共享帳戶 迫用手機碼驗證身份
2021/03/12
Netflix部署封殺N人共享帳戶 迫用手機碼驗證身份

你可能感興趣

英國筍工年薪逾25萬 只需每日瞓覺同睇Netflix
09:05 2021/10/19
英國筍工年薪逾25萬 只需每日瞓覺同睇Netflix
梅根紐約之行點解包到實？ 疑與哈里拍Netflix紀錄片
08:05 2021/09/27
梅根紐約之行點解包到實？ 疑與哈里拍Netflix紀錄片
Netflix進軍遊戲業 用戶先試玩手機遊戲
14:22 2021/07/21
Netflix進軍遊戲業 用戶先試玩手機遊戲
電視劇 網飛（Netflix，美：NFLX） 英國 Netflix 串流 Disney Amazon

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月24日 時間18:00）

下一篇文章

【烏克蘭】拜登或有意增兵 應對俄羅斯可能入侵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月24日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月24日 時間17:00）
Omicron亞變種BA.2是甚麼？英國列為受調查變種
Omicron亞變種BA.2是甚麼？英國列為受調查變種
新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮
新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮
【輝瑞疫苗】每年接種1針更理想 相較頻密接種
【輝瑞疫苗】每年接種1針更理想 相較頻密接種
世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情
世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情
【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron
【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款