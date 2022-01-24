▲ 【恒指季檢】中金：恒指擴容速度或加快 盤點2月季檢潛在藍籌和港股通新貴（附名單）

恒生指數公司將於2月18日收市後公布恒指多家指數季檢結果，中金最新發表報告指，恒指去年啟動擴容，但前數次季檢新增藍籌股步伐較慢，料恒指公司未來擴容速度會加快，盤點潛在恒指成份股、「港股通」參考指數恒生綜合指數成份股。

中金指出，目前追縱恒指國指的ETF規模達219億美元和46.5億美元，潛在成份股的被動資金流，值得投資者關注。

中金公司以符合恒生指數基本資格的股份中，認為以下8家股份在市值、行業代表性具納入潛力：

恒指去年訂目標分5次加25家恒指新貴 至今只增9家

恒指公司去年改革恒指時，原目標分5次季檢、於2022年中前將指數成份股的數目由55隻增加至80隻，但3次指數檢討之後僅淨增加9隻成份股。

中金公司指，目前距恒指公司所設目標時間只餘兩次季檢，納入速度可能加快。

不過，恒指公司去年底承認，新增成份股速度未及預期，強調甄選優質股更為重要，挑選新藍籌股門檻不可單純為了達到80隻的目標而有所降低。

港股通新貴 小鵬汽車或成回流中概股首例

中金公司續指，恒指公司在今次指數檢討，包括恆生綜合指數半年度調整，將影響港股通投資範圍，預計有15家股票有望可成新貴，當中包括以主要上市方式回流香港的小鵬汽車 （09868） 。

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