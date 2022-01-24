【有相睇】疫市搵盤　難得遇上靚裝單位　上車疫市執「筍貨」

確診數字急升，二手市場睇樓意慾大減，但有上車客趁機出動搵平盤。美聯物業鍾家豪指，荃灣翠豐臺3座低層B室，實用面積424平方呎，兩房間隔，原叫價690萬元，終以676.8萬元易手，實用呎價約15,962元，略低市價2%。據了解，買家為上車客。

從代理提供的單位相片可見，單位望開揚山景，而且內籠裝修企理，不用花一大筆翻新已可入住。

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資料顯示，原業主於2019年1月以590萬元買入上址，趁3年的禁售期剛過，即賣樓套現，現帳面獲利86.8萬元，物業期內升值近15倍。

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