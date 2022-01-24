【人幣定存】1年人幣定存最高息2.8厘 港銀爆減息潮

▲ 人民幣滙價於春節前續高企，港銀亦爭相下調定期存款息。

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自從內地於上周減息後，中港的人民幣拆息也應聲向下，港銀的人民幣定期存款息率亦順應拆息走低而趨跌，當中長息更是重災區，劈幅更大，舉素來打高息牌的南洋商業銀行為例，今年已3度調低人幣定存息率，其中1年期人幣定存息率從去年底的2.8厘累劈0.45厘，新息率僅2.35厘，早已失落高息王的寶座。

專家指出3大主因，今年業界在歲晚將一反常態，料同業毋須因年關水緊而撲水，包括：（1）內地正放水鬆銀根；（2）疫情累通關無期，跨境融資活動尚待復甦，（3）中央縱出口術警示人民幣單邊升值，但上周在岸價兌美元兩度升穿6.34，上周五（21日）夜盤收報6.3396，挑戰2018年5月以來近5年新高，今午（1月24日）再高企在6.333。在滙強息弱下，遂料人幣定存息在農曆年前暫易減難加。

英鎊短存息最高12.88厘【下一頁】

誠如今天暫3行調整人幣定存息，當中兩減1加，華僑永亨全面降低息率，交銀香港亦微降3個月年息0.05厘，新報2.5厘，僅建行亞洲上周減完，今日又轉加，調升3個月人幣定存年息0.15厘至2.15厘。而計及上周招商永隆頻密調息，上商亦削低存息。

比併1年期人幣定存息率，富邦維持冠絕全城的2.8厘，而同期離岸拆息今報2.82厘。此外，同業亦猛轉戰線搶發新年財，而非加息吸存。如眾安（ZA Bank）新推虎年易易發，推薦好友開戶有機齊享228元獎賞，但好友開戶須於14天內以ZACard消費3次等附帶條件。

加元定存最高息12厘【下一頁】

另一方面，內地先後減中期借貸便利（MLF）、貸款市場報價息率（LPR）、以及常備借貸便利息率（SLF）。華僑銀行經濟師謝楝銘認為， 市場憧憬聯儲局加息在即，但1月份美滙指數卻未有持續突破96關，圍繞在95.7附近波動，畢竟市彭瀰漫避險情緒及日本央行轉鷹，令日圓重拾升軌。同樣，歐洲央行公布去年12月的會議紀要，也再次顯示對通脹愈趨擔憂，但今年不會加息。相反，內地的超前寬鬆並未打擊人民幣走勢，人幣進一步走強，更突破6.35，進入久違的6.33至6.34區間，似乎中美利差快速收窄，並未影響人幣的強勢。

謝棟銘拆解，由於春節長假前的結滙需求，疊加內地的強大經常帳順差，繼續成為支持人幣的短期因素，未來兩周料人幣約在6.2到6.5上落。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪