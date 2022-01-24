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【美股焦點】「健身界Netflix」Peloton遭激進投資者要求解僱CEO並尋求出售　盤前3%

股市 17:31 2022/01/24

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「健身界Netflix」Peloton遭激進投資者要求解僱CEO並尋求出售

曾號稱「居家健身第一股」的Peloton（美：PTON）過去一年股價大瀉，有外電指，「激進投資者」（Activist Investor）Blackwells Capital LLC 正計劃向Peloton施壓，強逼公司解僱首席執行官John Foley，並出售公司予其他健身或科技公司。

Peloton 上周五股價升12%，周一盤前股價再升3%，暫報27.93美元。過去一年Peloton股價暴跌約84%，現時Peloton市值只餘約80億美元，較高峰時的500億美元，蒸發近420億美元。

Peloton下調本財年收入指引　股價盤前大跌33%，看【下一頁】

報道引述消息人士指，Blackwells Capital指責 Peloton 的聯合創始人兼首席執行官John Foley 的戰略失誤，導致股價急劇下跌，並正在敦促 Peloton 將自己出售給迪士尼（美：DIS）、蘋果（美：AAPL）、索尼或耐克（NIKE）（美：NKE）等公司。

此前有報道指，Peloton 正探索多種削減開支的途徑，今月起Peloton將就部分聯網健身設備向美國客戶收取配送和安裝費用。另外，有報道指Peloton將暫停生產IoT 健身產品，並指出需求因價格敏感而大幅下降，競爭也加劇了。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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【居家健身】熱潮減退？　美健身器材初創Peloton　擬停產單車、跑步機

【美股焦點】Nike起訴Lululemon 家庭智能健身鏡侵權　要求3倍賠償

記者：李哲毅

美股 Peloton（美：PTON） 蘋果（Apple，美：AAPL） 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 耐克（Nike，美：NKE）

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