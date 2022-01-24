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【烏克蘭】拜登或有意增兵 應對俄羅斯可能入侵

環球政治 17:05 2022/01/24

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俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢未有因早前3場會議緩和，形勢反而更加劍拔弩張。美國傳媒報稱，總統拜登有意加強對東歐及波羅的海美軍軍事力量、應對俄羅斯一旦入侵，其中一個選擇為向烏克蘭增兵，預計最快在本周公布消息。

美國下令駐基輔大使館人員家屬離開 憂俄入侵烏克蘭 【下一頁】

《紐約時報》率先披露消息，並引述消息人士透露，拜登（Joe Biden）上周六（22日）出席匯報時，與美軍高層商討俄烏局勢，並談及多個軍事行動選擇。據悉，防長奧斯汀（Lloyd Austin）及參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）亦有以視象形式參與。

據資深國防部官員指出，會議當日提及向烏克蘭增兵1,000至5,000人，增加美軍在東歐及波羅的海盟友的軍事力量，並預備一旦有需要，協助美國公民離開或撤離有關地區。

英國指俄羅斯擬扶植親莫斯科政權 取代烏克蘭政府 【下一頁】

根據當日會議紀錄指出，拜登聽取現時俄軍在烏克蘭邊境活動的情報，並討論可以緩和局勢的外交手段及與盟友合作的阻嚇俄羅斯的方法，當包括為烏克蘭維持現有向提供安全力量的辦法。會上拜登重申，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國需迅速作出能嚴重打擊俄羅斯的回應。

美國有線新聞網絡（CNN）上周報稱，國防部正準備連串軍事行動選擇，待拜登批准，加強美軍在東歐的軍事力量，防止俄羅斯入侵烏克蘭，並可能配以制裁增強阻嚇效果。官員透露，美軍軍事目的正是應北約盟友請求。

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責任編輯：吳漢培

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