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【2022冬奧】4名冬奧人員病毒檢測呈陽性 北京冬奧組委：包括1名運動員

環球政經 16:58 2022/01/24

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北京冬奧組委今天（24日）表示，過去一日共有529名冬奧有關人員入境，經海關檢測後，複檢陽性個案4人，其中運動員及隨隊官員1人，其他利益相關方3人。而在過去一天，閉環內核酸檢測3萬8千多次，複檢陽性2人，均來自其他利益相關方。

【環保慳電】成功打造「零電費」生活 林超英分享4大慳電重點【下一頁

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

據北京冬奧組委網站消息，在1月23日期間，於機場入境的冬奧有關人員總數累計529人，其中運動員及隨隊官員共有153人，其他利益相關方則為376人。經海關檢測後，有4人複檢呈陽性反應，當中包括1名運動員及隨隊官員，以及其他利益相關方3人。

【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

同時，北京冬奧組委於昨天（23日）亦在閉環內核酸檢測總次數38441次，其中運動員及隨隊官員166次，其他利益相關方38275次。有2人複檢呈陽性反應，均來自其他利益相關方。北京冬奧會表示會對冬奧有關入境人員和相關工作人員均實行閉環管理，與社會面完全隔開。

【公務員招聘】政府招聘180名二級私人秘書 最高月薪3.1萬元 2月8日截止【下一頁

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記者：鄭日棱

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運動員 病毒檢測 北京

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