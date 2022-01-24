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【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022年新鮮出爐一星餐廳 灣仔《甬府》

名人薈萃 16:36 2022/01/24

分享：

《香港澳門米芝蓮指南2022》於本月19日揭盅，大家透過熒光幕觀看成績表，老實說沒有多大驚喜（或驚嚇）。可能汲取了去年的經驗，今年除了純粹公佈結果，還增設了即場與獲獎廚師對話、網上影大合照等環節，當中最令我留下深刻印象的，莫過於那段訪問未獲米芝蓮星星的大廚，然後即場告訴他們今年獲獎的錄影片段；當中不少廚師喜極而泣，亦有人開心到爆粗，真情流露，我隔著個mon都能感受他們的喜悅，戥他們高興之餘，眼淺的我亦深受感動。位於灣仔的《甬府》便是今年其中一間新晉一星餐廳，我在上年年尾首度拜訪，就趁此機會分享一下。

 

《甬府》的成名作非「十八斬」莫屬，之前我的Facebook被它洗版，外表像極了韓國醬油蟹，黃澄澄的蟹膏引人入勝，令我十分羨慕。甬府用的是梭子蟹，於捕捉後立即用冷凍技術保存，在無菌狀態下可供全年食用。「十八斬」就是把生醃的梭子蟹斬開十八件，蟹肉鮮甜，蟹膏甘香，還有醬油提鮮，名不虛傳。

 

「冰鎮小龍蝦」同樣吸睛；之前聽聞小龍蝦在溝渠生活，極度污糟，故一直不敢嘗試。一問之下，這裡的小龍蝦竟是自家繁殖飼養，講究如此，衛生自然不成問題，蝦肉更帶淡淡的甜味味與幽幽酒香，令我無悔為它奉獻我的第一次。

 

《甬府》主打寧波菜，「寧波烤菜」算是其中一款招牌前菜，本是寧波的地道家常小菜，卻集鹹、鮮、甜於一身，唯一就是用來裝飾的小魚兒大可省卻，雖然漂亮，但確實辛苦了魚兒。

 

「意境一口酥」美得像藝術品，把小蝦米、松子及海苔等香口食材釀入脆撻中，底部的乾冰製造騰雲駕霧之感，打卡一流。

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「蔣公芋艿羹」十分濃稠，聽說用上寧波奉化芋艿和豬油渣，難怪如此綿密香濃。

 

「脆皮水潺」即是炸九肚魚，正宗的外脆內軟，點寧波米醋吃，毫無膩感。

 

吃豬手，本人認為皮是重點；這道「紅燜骨豬手」，肉燜得腍滑，厚厚的豬皮充滿骨膠原，吃完有種年輕好幾年的錯覺。

 

「沙蒜豆麵」最令我念念不忘；開頭見它其貌不揚，不抱期望，怎料一進口，豆麵潤滑爽口，沙蒜（即海葵）鮮中帶香，湯羹濃稠鮮美，教我一試難忘。

【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

餐後水果精選皮薄而甜美的「紅美人橙」，最令我意想不到的，是「甘蔗」竟然出現在餐桌上！記憶中，我上一次「咬蔗」，已是小時候回鄉探親之時，今天再吃，雖然要「𦧲渣」，卻風味十足。

不要以為我們只吃了「九大簋」，其實當晚還品嚐了「熗拌小椒」、「辣炒黃金螺」、「石鍋鱔絲」、「錐栗烤軟骨」、「日本番茄煮鹹肉」、「手工包子」及「寧波湯圓」等菜式，每位都只不過是一千多，比想像中抵食。

 

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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