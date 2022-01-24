【大行報告】交銀國際洪灝：22000至23000點應是恒指周期底部

港股今年開局跑贏美股，交銀國際研究部主管發表報告指，恒生指數似乎在其175個月（相當於4個波長為3.5年的短周期）指數移動平均綫（ ExMAV ）上找到支持，現再次運行到長期拐點，如果美國不發生經濟衰退，那22000點至23000點應是恒指的底部區間。

洪灝指，據該行研究，中國經濟短周期的波長約為每3至4年，並相互交織在一起形成波長更長的中周期。當經濟周期轉向時，不同經濟部門的宏觀變量同時地、有規律地、按照一個潛在的韻律同步波動。

他說，雖然現階段看好港股似乎有些不合時宜，尤其是在市場被悲觀情緒深深籠罩之際，市場權威人士總是以中國房地產市場的萎靡不振、及互聯網行業一波未平一波又起的監管風暴為由看空港股。美股的動盪也給人不詳的預感，同時，香港正面臨大量專才外流。

洪灝認為，港股等離岸市場仍然可以從央行的寬鬆政策中獲益，因為過去一年的大部分時間，香港持續淪為全球表現最差的主要市場，而在岸市場則連續第三年收漲，為歷史首次。

科技股面臨的挑戰則無法量化，然而，國內網絡輿情的風向可以讓大家對監管壓力窺見端倪。中央電視台最近播出了一部名為《零容忍》的系列紀錄片，作為反腐運動的一棋，但央視並未直接提及任何大型科技公司。而互聯網上曾鋪天蓋地的、關於科技公司的負面標題似乎也有所減少。

相反，他認為美國市場的情緒仍未悲觀，這些跡象表明，目前應該逢高減倉，暫時不應像2020年3月以來一直奏效的逢低買入。中國經濟放緩的周期預示著，美國經濟周期也將隨之走弱。而在周期放緩之際，美國聯儲局卻不得不收緊貨幣政策，這才是目前全球最主要的宏觀風險。

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