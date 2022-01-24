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【大行點睇】中海油服發盈警　惟花旗指若股價回調屬買入機會

股樓投資 17:49 2022/01/24

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中海油服發盈警，預期去年度純利按年減少23.5億元至24.7億元，按年減少87％至91％；並預計去年計提固定資產減值損失約20.1億。花旗發表研究報告指，儘管中海油服的核心盈利符合預期，但由於減值損失金額意外地多，料其股價將承壓；但預期該集團今年在海外內的業務將見改善，認為股價回調將提供買入機會。該行維持買入評級，目標價10元。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

報告又提到，中海油服今年的資本支出預算相對持平於900至1000億元，並可能在2023－2024年維持於1000億元水平，預期該集團將於海外市場投入更多資源發展，以推動公司成長。

 

【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險 阿里巴巴錄五連跌

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撰文 : 周兆邦

中海油田服務（02883） 港股

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