  • 19°C
香港時間 : 2022124日 (一) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指季檢】恒指公司下月中公布季檢結果　中金料8隻股份有望染藍

股樓投資 17:50 2022/01/24

分享：

中金發表報告表示，恆生指數公司2月18日收市後(3月7日執行)公布恆生系列指數半年度審議結果，其中包括恆生指數、國企指數、恆生科技指數等港股主要旗艦指數，以及作為港股通樣本基礎的恆生綜合指數，該行預計涉及到的調整幅度頗大。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

 

中金料8大股份有望染藍：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

根據恒指公司2021年3月發布的優化建議，恒生指數成分股將在2022年中前增加至80隻，最終固定在100隻。考慮到當前距離2022年年中前僅有此次半年度調整、以3月31日和6月30日為考察截止日期的兩次調整，因此該行預計此次擴容步伐可能相較前幾次更顯著(2021年首季度增加3隻、2季度增加2隻、3季度增加4隻)。

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 周兆邦

中芯國際（00981） 港股

上一篇文章

【國泰 293】 國泰料去年虧損收窄至少7成 蝕最多61億元 2月起每月現金消耗10至15億元

下一篇文章

【職場熱話】公司每年舉行頒獎禮 HR總監硬加1個名額 自己頒獎俾自己 被同事譏「面皮幾尺厚」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
【二手樓價】原本想買同區新盤　豈料超出預算　終遇劈價二手盤　466萬買市區樓
[新股IPO] 亞洲私募基金太盟傳計劃來港上市 集資20億美元
新股IPO] 亞洲私募基金太盟傳計劃來港上市 集資20億美元
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【利財筆記】林本利：2021年投資策略檢討
【利財筆記】林本利：2021年投資策略檢討
【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款