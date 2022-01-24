【恒指季檢】恒指公司下月中公布季檢結果　中金料8隻股份有望染藍

中金發表報告表示，恆生指數公司2月18日收市後(3月7日執行)公布恆生系列指數半年度審議結果，其中包括恆生指數、國企指數、恆生科技指數等港股主要旗艦指數，以及作為港股通樣本基礎的恆生綜合指數，該行預計涉及到的調整幅度頗大。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

中金料8大股份有望染藍：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

根據恒指公司2021年3月發布的優化建議，恒生指數成分股將在2022年中前增加至80隻，最終固定在100隻。考慮到當前距離2022年年中前僅有此次半年度調整、以3月31日和6月30日為考察截止日期的兩次調整，因此該行預計此次擴容步伐可能相較前幾次更顯著(2021年首季度增加3隻、2季度增加2隻、3季度增加4隻)。

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機