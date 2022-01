【運動耳機】Beats Fit Pro空間音訊無線耳機　用AirPods Pro芯片

▲ Beats Fit Pro 定價1,749 較 AirPods Pro 更平。(向頌勤攝)

潮流耳機品牌 Beats 推出新一代 Fit Pro 運動型藍牙全無線耳機,以專利彈性耳翼設計,運動時佩戴貼耳穩固,該耳機結合與蘋果(Apple)AirPods Pro耳機相同功能,如主動降噪、空間音訊及「Siri」語音操作iPhone 等,Fit 正式發售,定價 1,749港元,較現AirPods Pro 售價1,999 更平。

自從被蘋果收購 Beats 後,該公司產品已轉用蘋果耳機專用芯片,新推的Fit Pro 藍牙全無線耳機亦然,採用蘋果 H1芯片及專利的 9.5mm 單元及入耳式設計,產品貫徹品牌耳機強勁清晰聲音表現。

可與 Android 連線

Beats 的特點之一是可與 Android 手機配合使用,用戶只需安裝「Beats App」就能使用Fit Pro 大部份功能,但要配合iPhone 才有專屬功能,如音訊分享、「喂Siri」及iCloud 共享等功能則不適用。

Fit Pro另一特點是具備空間音訊功能,結合動態頭部追蹤功能,配合iPhone 及Apple TV 等裝置觀看電影(如 Apple TV+ 及 Netflix )、Apple Music音樂及遊戲時,當用戶轉動頭部,耳機便可分析及自行設定聲音方向,令用家感受來自四面八方聲音體驗。

具備空間音訊功能

Fit Pro 與 AirPods Pro 耳機同備有三種聆聽模式,包括:

1. 適應性消噪(ANC):自動偵測應環境聲音進行降噪。

2. 通透模式:無需摘下耳機便可聽到外部聲音。

3. 適應性EQ:偵測用戶佩戴情況自動調整聲音

另外,Apple Msuic 同步推出「空間音訊 C-Pop」華語歌單,精選 100首華語歌曲,如衛蘭《It's OK To Be Sad》及容祖兒《愛你愛我》等曲目,以杜比全景聲空間音訊技術重新混音,配合具備空間音訊功能的耳機(如 Fit Pro ),用戶便可體驗全方位環迴立體聲。

規格表:

型號:Fit Pro

機身顏色:紫石晶色、經典黑紅、白色及鼠尾草灰

藍牙連接:藍牙 5.0

芯片:Apple H1

使用時間:6小時(ANC On)、7小時(ANC Off)

充電盒:21小時(ANC On)、23小時(ANC Off)

重量:5.6g(耳機)、54.5g(充電盒)

記者:向頌勤

