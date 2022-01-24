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【運動耳機】Beats Fit Pro空間音訊無線耳機　用AirPods Pro芯片

科技 23:00 2022/01/24

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Beats Fit Pro 定價1,749 較 AirPods Pro 更平。（向頌勤攝）

潮流耳機品牌 Beats 推出新一代 Fit Pro 運動型藍牙全無線耳機，以專利彈性耳翼設計，運動時佩戴貼耳穩固，該耳機結合與蘋果（Apple）AirPods Pro耳機相同功能，如主動降噪、空間音訊及「Siri」語音操作iPhone 等，Fit 正式發售，定價 1,749港元，較現AirPods Pro 售價1,999 更平。

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自從被蘋果收購 Beats 後，該公司產品已轉用蘋果耳機專用芯片，新推的Fit Pro 藍牙全無線耳機亦然，採用蘋果 H1芯片及專利的 9.5mm 單元及入耳式設計，產品貫徹品牌耳機強勁清晰聲音表現。

可與 Android 連線
Beats 的特點之一是可與 Android 手機配合使用，用戶只需安裝「Beats App」就能使用Fit Pro 大部份功能，但要配合iPhone 才有專屬功能，如音訊分享、「喂Siri」及iCloud 共享等功能則不適用。

Fit Pro另一特點是具備空間音訊功能，結合動態頭部追蹤功能，配合iPhone 及Apple TV 等裝置觀看電影（如 Apple TV+ 及 Netflix ）、Apple Music音樂及遊戲時，當用戶轉動頭部，耳機便可分析及自行設定聲音方向，令用家感受來自四面八方聲音體驗。

    點擊圖片放大
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具備空間音訊功能
Fit Pro 與 AirPods Pro 耳機同備有三種聆聽模式，包括：
1. 適應性消噪（ANC）：自動偵測應環境聲音進行降噪。
2. 通透模式：無需摘下耳機便可聽到外部聲音。
3. 適應性EQ：偵測用戶佩戴情況自動調整聲音

另外，Apple Msuic 同步推出「空間音訊 C-Pop」華語歌單，精選 100首華語歌曲，如衛蘭《It's OK To Be Sad》及容祖兒《愛你愛我》等曲目，以杜比全景聲空間音訊技術重新混音，配合具備空間音訊功能的耳機（如 Fit Pro ），用戶便可體驗全方位環迴立體聲。

規格表：
型號：Fit Pro
機身顏色：紫石晶色、經典黑紅、白色及鼠尾草灰
藍牙連接：藍牙 5.0
芯片：Apple H1
使用時間：6小時（ANC On）、7小時（ANC Off）
充電盒：21小時（ANC On）、23小時（ANC Off）
重量：5.6g（耳機）、54.5g（充電盒）

記者：向頌勤

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